బేకరీ స్టైల్ "వెజ్ శాండ్విచ్ " - యమ్మీ యమ్మీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
పిల్లలు, పెద్దలు మెచ్చే టేస్టీ శాండ్విచ్ - ఇలా ఓసారి చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 5:14 PM IST
Bakery Style Veg Sandwich : చాలామంది ఇష్టపడే వాటిల్లో వెజ్ శాండ్విచ్ ఒకటి. దీనిని బయట బేకరీల్లో, దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఇంట్లోనే దీనిని సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఎలాంటి సాస్లు, క్రీమ్లు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేకుండానే. అంతేకాక ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ వెజ్ శాండ్విచ్ చేశారంటే బేకరీ స్టైల్లో కమ్మగా వస్తుంది. ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు పెద్దలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
రాయలసీమ స్పెషల్ "చిట్లం పొడి" - ఆరు నెలలు నిల్వ! -అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- అల్లంవెల్లులిపేస్ట్ - ఒక టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- క్యారెట్ - మూడు
- క్యాప్సికం - మూడు
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- కారం - ముప్పావు టీ స్పూన్
- క్యాబేజీ - ఒకటి
- గరంమసాలా పొడి - పావు టీ స్పూన్
- టమోటా సాస్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా క్యాబేజీ, క్యారెట్, ఉల్లిపాయలను తీసుకొని సన్నని చీలికలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టఫింగ్ కోసం పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, అర కప్పు క్యారెట్ తురుము వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు క్యాప్సికం, టమోటా ముక్కలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ముప్పావు టీ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా పసుపు వేసి కలపాలి.
- అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల క్యాబేజీ చీలికలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం పావు టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టమోటా సాస్ వేసి కలిపి దించుకోవాలి.
- అంతే స్పైసీ స్టఫింగ్ రెడీ అయినట్లే.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని స్టఫింగ్ చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు నాలుగు బ్రెడ్ ముక్కలను తీసుకొని బటర్ పూయాలి.
- అనంతరం ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని దానిపై ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టఫింగ్ని తగినంత వేసి దానిపై సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పైన మరో బ్రెడ్ స్లైస్తో చక్కగా కప్పి దానిపై బటర్ పూయాలి.
- ఇలానే స్టఫింగ్ మొత్తాన్ని మిగతా బ్రెడ్ స్లైస్లతో ఈ విధంగానే చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా బటర్ వేసుకోవాలి. బటర్ లైట్గా వేడయ్యాక తయారు చేసుకున్న ఒక శాండ్విచ్ను వేసి కాల్చుకోవాలి.
- అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేసి చక్కగా కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం శాండ్విచ్ను త్రిభుజ ఆకారంలో నాలుగు లేదా రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే.
- ఇక వీటిని టమోటా సాస్లో ముంచి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
కోనసీమ స్పెషల్ "కోడిగుడ్డు బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసన లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది!
నోరూరించే "మెంతుల పులుసు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చేదు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!