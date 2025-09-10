ETV Bharat / offbeat

బేకరీ స్టైల్​ "వెజ్ శాండ్​విచ్ "​ - యమ్మీ యమ్మీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

పిల్లలు, పెద్దలు మెచ్చే టేస్టీ శాండ్​విచ్ - ఇలా ఓసారి చేసి చూడండి!

Veg Sandwich
Veg Sandwich (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bakery Style Veg Sandwich : చాలామంది ఇష్టపడే వాటిల్లో వెజ్ శాండ్​విచ్​ ఒకటి. దీనిని బయట బేకరీల్లో, దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఇంట్లోనే దీనిని సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఎలాంటి సాస్​లు, క్రీమ్​లు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేకుండానే. అంతేకాక ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ వెజ్ శాండ్​విచ్ చేశారంటే బేకరీ స్టైల్లో కమ్మగా వస్తుంది. ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు పెద్దలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

రాయలసీమ స్పెషల్ "చిట్లం పొడి" - ఆరు నెలలు నిల్వ! -అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Veg Sandwich
బ్రెడ్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • అల్లంవెల్లులిపేస్ట్ - ఒక టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • క్యారెట్ - మూడు
  • క్యాప్సికం - మూడు
  • ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కారం - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • క్యాబేజీ - ఒకటి
  • గరంమసాలా పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • టమోటా సాస్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
Veg Sandwich
క్యాప్సికం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా క్యాబేజీ, క్యారెట్​, ఉల్లిపాయలను తీసుకొని సన్నని చీలికలుగా కట్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టఫింగ్ కోసం పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
Veg Sandwich
క్యారెట్ (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, అర కప్పు క్యారెట్ తురుము వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు క్యాప్సికం, టమోటా ముక్కలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ముప్పావు టీ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా పసుపు వేసి కలపాలి.
  • అదేవిధంగా ఒకటిన్నర కప్పుల క్యాబేజీ చీలికలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం పావు టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టమోటా సాస్ వేసి కలిపి దించుకోవాలి.
  • అంతే స్పైసీ స్టఫింగ్ రెడీ అయినట్లే.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్​ చేసుకొని స్టఫింగ్ చల్లారనివ్వాలి.
Veg Sandwich
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు నాలుగు బ్రెడ్ ముక్కలను తీసుకొని బటర్ పూయాలి.
  • అనంతరం ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని దానిపై ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టఫింగ్​ని తగినంత వేసి దానిపై సమానం​గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పైన మరో బ్రెడ్ స్లైస్​తో చక్కగా కప్పి దానిపై బటర్ పూయాలి.
Veg Sandwich
కారం, జీలకర్ర, పసుపు, ఆవాలు (Getty Images)
  • ఇలానే స్టఫింగ్ మొత్తాన్ని మిగతా బ్రెడ్ స్లైస్​లతో ఈ విధంగానే చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా బటర్ వేసుకోవాలి. బటర్​ లైట్​గా వేడయ్యాక తయారు చేసుకున్న ఒక శాండ్​విచ్​ను​ వేసి కాల్చుకోవాలి.
  • అది వన్ సైడ్​ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేసి చక్కగా కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం శాండ్​విచ్​ను త్రిభుజ ఆకారంలో నాలుగు లేదా రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే.
  • ఇక వీటిని టమోటా సాస్​లో ముంచి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

కోనసీమ స్పెషల్ "కోడిగుడ్డు బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసన లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది!

నోరూరించే "మెంతుల పులుసు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చేదు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

VEG SANDWICH MAKINGBAKERY STYLE VEG SANDWICHVEG SANDWICH RECIPE PREPARATIONవెజ్ శాండ్​విచ్ తయారీ విధానంVEG SANDWICH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.