Veg Sandwich Recipe : బడి నుంచి వచ్చే పిల్లలకు రెగ్యులర్గా ఒకే రకం స్నాక్ రెసిపీలు చేసి పెడితే ఎప్పుడూ అవేనా మమ్మీ అంటూ తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. అప్పుడప్పుడు కొత్త రుచులను కోరుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు కూడా పిల్లల కోసం న్యూ వెరైటీలు చేసి పెట్టాలనుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "వెజ్ శాండ్విచ్". ఎలాంటి సాస్లు, క్రీమ్లు, మయోనైజ్ వంటివి లేకుండానే ఈ శాండ్విచ్ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. బేకరీ స్టైల్లో కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ శాండ్విచ్ని అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు - చిన్న ఉల్లిపాయలు
- రెండు - క్యారెట్లు
- చిన్న ముక్క - క్యాబేజీ
- రెండు - క్యాప్సికం
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి(ఆప్షనల్)
- బంగాళదుంపలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు, కారం
- ఒక టీస్పూన్ - గరంమసాలా
- బ్రెడ్ స్లైసులు - 20
- బటర్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలుగడ్డలు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, క్యాప్సికం, క్యారెట్లను వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి.
- వీటితో పాటు క్యాబేజీని సన్నగా, పొడుగ్గా తరుక్కొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని తగినంత నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని క్యారెట్, క్యాబేజీ తరుగు, క్యాప్సికం ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో అన్నింటినీ బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతుండాలి. అప్పుడే అవన్నీ మాడిపోకుండా చక్కగా మగ్గుతాయి.
- ఇవి మగ్గేలోపు ఉడికించుకున్న బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని గరిటెతో కాస్త మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- కూరగాయల మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత మాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, గరంమసాలా వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకుంటే శాండ్విచ్లోకి కావాల్సిన ఆలూ స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
- అనంతరం ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని దానిపై ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ని తగినంత వేసుకొని అంత సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పైన మరో బ్రెడ్ స్లైస్తో చక్కగా కప్పేయాలి. ఇలానే స్టఫింగ్ మొత్తాన్ని బ్రెడ్ స్లైసులతో స్టఫ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా బటర్ వేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్గా వేడయ్యాక స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఆలూ శాండ్విచ్ను పాన్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో వత్తుతూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చుకునే క్రమంలో మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి.
- అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి మరికొద్దిగా బటర్ వేసుకొని అటువైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి. ఆవిధంగా కాల్చుకున్నాక దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే అన్నింటినీ కాల్చుకున్నాక ఒక్కో శాండ్విచ్ను త్రిభుజం షేప్ వచ్చేలా మధ్యలోకి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా సూపర్ టేస్టీ "వెజ్ శాండ్విచ్" రెడీ అవుతుంది!
- ఇక వీటిని టమాటా సాస్లో ముంచి పైన కొద్దిగా సన్నని కారప్పూసను చల్లుకొని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
దుకాణంలో దొరికే బ్రెడ్తో "కమ్మని పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి!