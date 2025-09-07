నోరూరించే "వెజ్ మంచూరియన్ భేల్" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
కొత్తగా వెజ్ మంచూరియా ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 11:00 AM IST
Veg Manchurian Chinese Bhel : చాలా మందికి ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం! మంచూరియా, న్యూడుల్స్తో చేసే వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో వెజ్ మంచూరియా కూడా ఒకటి. వేడివేడిగా దీనిని తింటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి మీరూ ఎప్పుడైనా వెజ్ మంచూరియన్ భేల్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రెసిపీ కొత్తగా ఉండటంతో పాటు ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చుతుంది. మరి వెజ్ మంచూరియన్ భేల్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థేలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ - ఒకటి
- క్యారెట్ - మూడు
- ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - మూడు
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ (ఉల్లికాడలు) - తగినన్ని
- అల్లం - కొంచెం
- వెల్లుల్లి - కొద్దిగా
- మిరియాలపొడి - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- మైదాపిండి - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- తొలుత ఓ క్యాబేజీని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత దానిని కత్తితో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్, ఫ్రెంచ్ బీన్స్ సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ గిన్నె తీసుకొని సన్నగా తరిగిన కప్పున్నర క్యాబేజీ తురుము వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు క్యారెట్, పావు కప్పు ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తురుమును యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు కప్పు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, పావు టీ స్పూన్ మిరియాలపొడి, కాస్త కొత్తిమీర వేసి పిండిలా కలపాలి.
- ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాపిండి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న మంచూరియన్ బాల్స్ వేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వాటిని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత మంచూరియా బాల్స్ను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు పొడిపొడిగా వండిన న్యూడుల్స్ని ఓ గిన్నెలో తీసుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత న్యూడుల్స్ను నూనెలో వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి. అనంతరం వాటిని ఓ ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- మంచూరియా సాస్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి తరుగు యాడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, అర టీ స్పూన్ డార్క్ సోయా సాస్, ముప్పావు కప్పు నీరు పోయాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి సాస్లు చిక్కగా అయ్యేంత వరకూ కలపాలి. అనంతరం కొద్దిగా మిరియాలపొడి, ఒక టీ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్లో కొద్దిగా నీరు పోసి ఇందులో వేయాలి.
- సాస్లు చిక్కబడిన తర్వాత ఫ్రై చేసిన పెట్టుకున్న మంచూరియా, ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్ వేసి కలపాలి. మంటను రెండు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి మంచూరియాను వేసుకోవాలి. ఇందులో క్రిస్పీగా వేయించుకున్న న్యూడుల్స్ , మూడు టేబుల్ స్పూన్ల స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టమోటా సాస్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే వేడివేడి వెజ్ మంచూరియన్ భేల్ తయారైనట్లే.
