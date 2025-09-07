ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "వెజ్ మంచూరియన్ భేల్" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

కొత్తగా​ వెజ్​ మంచూరియా ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Veg Manchurian Chinese Bhel
Veg Manchurian Chinese Bhel (Getty Images)
Veg Manchurian Chinese Bhel : చాలా మందికి ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం! మంచూరియా, న్యూడుల్స్​తో చేసే వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో వెజ్ మంచూరియా కూడా ఒకటి. వేడివేడిగా దీనిని తింటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి మీరూ ఎప్పుడైనా వెజ్ మంచూరియన్ భేల్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రెసిపీ కొత్తగా ఉండటంతో పాటు ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చుతుంది. మరి వెజ్ మంచూరియన్ భేల్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థేలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

క్రిస్పీ, టేస్టీ "కాకరకాయ స్నాక్స్" - కర్రీ నచ్చని వారికి ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు!

క్యాబేజీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ - ఒకటి
  • క్యారెట్ - మూడు
  • ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - మూడు
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్​ (ఉల్లికాడలు) - తగినన్ని
  • అల్లం - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి - కొద్దిగా
  • మిరియాలపొడి - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • మైదాపిండి - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
న్యూడుల్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • తొలుత ఓ క్యాబేజీని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత దానిని కత్తితో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్​, ఫ్రెంచ్ బీన్స్​ సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ గిన్నె తీసుకొని సన్నగా తరిగిన కప్పున్నర క్యాబేజీ తురుము వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు క్యారెట్, పావు కప్పు ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తురుమును యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు కప్పు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్​ అల్లం తరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, పావు టీ స్పూన్ మిరియాలపొడి, కాస్త కొత్తిమీర వేసి పిండిలా కలపాలి.
  • ఇందులోనే మూడు టేబుల్​ స్పూన్ల మైదాపిండి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (ETV Bharat)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న మంచూరియన్ బాల్స్ వేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వాటిని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత మంచూరియా బాల్స్​ను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు పొడిపొడిగా వండిన న్యూడుల్స్​ని ఓ గిన్నెలో తీసుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత న్యూడుల్స్​ను నూనెలో వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి. అనంతరం వాటిని ఓ ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
  • మంచూరియా సాస్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్​ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి తరుగు యాడ్ చేయాలి.
సాస్​లు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, అర టీ స్పూన్ డార్క్ సోయా సాస్, ముప్పావు కప్పు నీరు పోయాలి. మంటను​ హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి సాస్​లు చిక్కగా అయ్యేంత వరకూ కలపాలి. అనంతరం కొద్దిగా మిరియాలపొడి, ఒక టీ స్పూన్​ కార్న్​ఫ్లోర్​లో కొద్దిగా నీరు పోసి ఇందులో వేయాలి.
  • సాస్​లు చిక్కబడిన తర్వాత ఫ్రై చేసిన పెట్టుకున్న మంచూరియా, ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్ వేసి కలపాలి. మంటను రెండు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి మంచూరియాను వేసుకోవాలి. ఇందులో క్రిస్పీగా వేయించుకున్న న్యూడుల్స్ , మూడు టేబుల్ స్పూన్ల స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టమోటా సాస్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే వేడివేడి వెజ్ మంచూరియన్ భేల్ తయారైనట్లే.

ఆయిల్ లేకుండానే "అల్పాహారం" - బ్రేక్ ఫాస్ట్, డిన్నర్​లోకి లైట్​గా ఉంటుంది!

"మరమరాలతో క్రిస్పీ వడలు" - పిండిరుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!

