ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "ఎగ్ కర్రీ" - పిల్లలు యమ్మీ అంటారు!

- కోడిగుడ్లతో ఎన్నడూ చేయని సరికొత్త రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

Variety Egg Curry Recipe
Variety Egg Curry Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read

Variety Egg Curry Recipe : 'గుడ్డు' మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. ఇది బలమైన ఆహారం మాత్రమే కాకుండా రుచిలోను తక్కువేం కాదు. అందుకే, ఎగ్స్​తో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాచిలర్స్​తో పాటు మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి 'ఆమ్లెట్'. అయితే, అందరూ ఇష్టపడే ఆమ్లెట్​తో ఎప్పుడైనా ఇలా కర్రీ చేసుకుని తిన్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి. ఇది మనం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ కర్రీల కంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. అంతేకాదు, ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమంటారు. ఇది అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది. మరి, ఆమ్లెట్​తో నోరూరించే కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Variety Egg Curry Recipe
గుడ్డు మిశ్రమం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఆమ్లెట్ కోసం :

  • కోడిగుడ్లు - మూడు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • మిరియాల పొడి - పావుటీస్పూన్
  • నూనె - ఒక టేబుల్​స్పూన్
Variety Egg Curry Recipe
మిరియాల పొడి (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • నూనె - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్నముక్క
  • లవంగాలు, యాలకులు - రెండు చొప్పున
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - చిన్న చెంచా
  • పసుపు - చిటికెడు
  • కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాల పొడి - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - పావుటీస్పూన్
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • కసూరిమేతి - పావుచెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

గణేష్ ఉత్సవాలు ముగిశాయి - ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్​ "చికెన్ కుర్మా" టేస్ట్ చేయండి!

Variety Egg Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నె​లో కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. ఆపై అందులో పావుటీస్పూన్ ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, మిరియాల పొడి వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ లేదా కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్ల సొన మిశ్రమం మొత్తాన్ని పోసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాలనివ్వాలి.
  • అది వన్​సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పి వేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా గరిటెతో బ్రేక్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగని మరీ చిన్న ముక్కలుగా చేస్తే కర్రీలో కలిసిపోతుంది. కాబట్టి, కాస్త మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా చేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు అన్నింటినీ కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి పక్కనుంచాలి.
Variety Egg Curry Recipe
ఆనియన్స్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మగ్గే గ్యాప్​లో మిక్సీ జార్​లో టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మగ్గిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని అన్నీ కలిసేలా లో ఫ్లేమ్​లో ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
Variety Egg Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీనీ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపి సన్నని సెగ మీదనే ఆ మిశ్రమం నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ప్యూరీ చక్కగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ ముక్కలు, గరంమసాలా, కసూరి మేతి వేసి కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకోండి. అంతే, ఆమ్లెట్​తో నోరూరించే కమ్మని 'కర్రీ' రెడీ అవుతుంది!

రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్​తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

పెళ్లిళ్లలో చేసే కమ్మని "టమాటా పప్పు" ఇంట్లోనే! - ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

For All Latest Updates

TAGGED:

OMELETTE CURRY RECIPEEGG CURRY RECIPEHOW TO MAKE EGG OMELETTE CURRYఆమ్లెట్​తో నోరూరించే కర్రీVARIETY EGG CURRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.