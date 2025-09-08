ఘుమఘుమలాడే "ఎగ్ కర్రీ" - పిల్లలు యమ్మీ అంటారు!
- కోడిగుడ్లతో ఎన్నడూ చేయని సరికొత్త రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 8, 2025 at 1:24 PM IST
Variety Egg Curry Recipe : 'గుడ్డు' మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. ఇది బలమైన ఆహారం మాత్రమే కాకుండా రుచిలోను తక్కువేం కాదు. అందుకే, ఎగ్స్తో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాచిలర్స్తో పాటు మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి 'ఆమ్లెట్'. అయితే, అందరూ ఇష్టపడే ఆమ్లెట్తో ఎప్పుడైనా ఇలా కర్రీ చేసుకుని తిన్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి. ఇది మనం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ కర్రీల కంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. అంతేకాదు, ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమంటారు. ఇది అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది. మరి, ఆమ్లెట్తో నోరూరించే కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
ఆమ్లెట్ కోసం :
- కోడిగుడ్లు - మూడు
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - కొద్దిగా
- మిరియాల పొడి - పావుటీస్పూన్
- నూనె - ఒక టేబుల్స్పూన్
కర్రీ కోసం :
- నూనె - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
- దాల్చిన చెక్క - చిన్నముక్క
- లవంగాలు, యాలకులు - రెండు చొప్పున
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - చిన్న చెంచా
- పసుపు - చిటికెడు
- కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ధనియాల పొడి - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావుటీస్పూన్
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- కసూరిమేతి - పావుచెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
గణేష్ ఉత్సవాలు ముగిశాయి - ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ కుర్మా" టేస్ట్ చేయండి!
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. ఆపై అందులో పావుటీస్పూన్ ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, మిరియాల పొడి వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ లేదా కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్ల సొన మిశ్రమం మొత్తాన్ని పోసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కాలనివ్వాలి.
- అది వన్సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పి వేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా గరిటెతో బ్రేక్ చేసుకోవాలి.
- అలాగని మరీ చిన్న ముక్కలుగా చేస్తే కర్రీలో కలిసిపోతుంది. కాబట్టి, కాస్త మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా చేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు అన్నింటినీ కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గే గ్యాప్లో మిక్సీ జార్లో టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మగ్గిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని అన్నీ కలిసేలా లో ఫ్లేమ్లో ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీనీ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపి సన్నని సెగ మీదనే ఆ మిశ్రమం నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా ప్యూరీ చక్కగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ ముక్కలు, గరంమసాలా, కసూరి మేతి వేసి కలిపి లో ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకోండి. అంతే, ఆమ్లెట్తో నోరూరించే కమ్మని 'కర్రీ' రెడీ అవుతుంది!
రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
పెళ్లిళ్లలో చేసే కమ్మని "టమాటా పప్పు" ఇంట్లోనే! - ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!