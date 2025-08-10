Brinjal Tomato Chutney Making : లేత వంకాయలతో ఎక్కువగా టమాటా కలిపి కర్రీ కానీ ఫ్రై చేస్తుంటాం. కానీ స్పైసీగా వంకాయ కర్రీ చేసుకొని వేడివేడి అన్నంతో తింటుంటే మనకు తెలియకుండానే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటాం. అయితే, ఓసారి ఇలా లేత వంకాయలతో టమాటా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ వంకాయ చట్నీ మెంతికారంతో రెడీ చేస్తాం. అందుకే వంకాయ మెంతికారం పచ్చడి అని కూడా పిలుస్తారు. సింపుల్గా దీనిని ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
వంకాయ టమోటా పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లేత పొడవు వంకాయలు - సుమారు 350 గ్రాములు
- అర టీ స్పూన్ - మెంతులు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- ఎండుమిర్చి - 4
- పచ్చిమిర్చి - 5
- టేబుల్స్పూన్ - మినప్పప్పు
- టేబుల్స్పూన్ - శనగపప్పు
- టమాటాలు - 3
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు
- అర టీ స్పూన్ - పసుపు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం
- 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
- 2 చిటికెలు - ఇంగువ
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఎండుమిర్చి - 1
- కరివేపాకు - 2
తయారీ విధానం
- ముందుగా లేత పొడవు వంకాయలు రెండుమూడుసార్లు నీటితో క్లీన్ చేయండి. ఆపై సన్నగా రౌండ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలను రంగు మారకుండా ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి. అలాగే చట్నీలోకి కావాల్సిన టమాటాలు కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక ఇందులో అర టీ స్పూన్ మెంతులు, టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించండి.
- మెంతులు ఎర్రబడే వరకు లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో టేబుల్స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి.
- పప్పులు రంగు మారుతున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయండి. పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆపై మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 3 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక వంకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- వంకాయ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- వంకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయండి. టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత 2 టేబుల్స్పూన్లు చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, పిడికెడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- చివరిగా ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మెంతి కారం వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- వంకాయ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి 2 లేదా 3 పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే వంకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ!
- ఇప్పుడు పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- ఇందులో 2 చిటికెలు ఇంగువ, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి. తాలింపు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక వంకాయ టమాటా పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేయండి.
- ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వంకాయ మెంతికారం పచ్చడి మీ ముందుంటుంది.
