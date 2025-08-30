Vankaya Poornam Recipe : వంకాయలను వివిధ రకాలుగా వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని రెండుమూడు కూరగాయలను కలిపి కర్రీగా చేస్తారు. లేదంటే వంకాయ కర్రీ లేదా పూర్ణం తయారు చేస్తుంటారు. పెండ్లి భోజనంలో వంకాయ పూర్ణం కర్రీ తప్పని సరిగా ఉండాల్సిందే. మరీ ఆంధ్రా వెడ్డింగ్స్లో అయితే ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మరీ అలాంటి రెసిపీ అయిన వంకాయ పూర్ణాన్ని సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈ కూరను చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓ సారి ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - 8
- నూనె - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- నువ్వులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 1
- కరివేపాకు - తగినంతా
- ఉల్లిపాయ - 1
- కారం - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - తగినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నీల రంగు పొడవు వంకాయలు ఎనిమిది తీసుకోవాలి. పూర్ణం కోసం గుత్తి వంకాయలు పనికిరావు. ఇప్పుడు వంకాయలను కాస్త కత్తితో పూర్ణం కోసం మధ్యలో గాటు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఉప్పు వేసిన నీళ్లలో వేయాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత వంకాయలను గట్టిగా పిండి వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత వంకాయలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని గరిటెతో తిప్పుతూ ఫ్రై చేయాలి. వంకాయలు లేత రంగు వచ్చే వరకూ వేగనివ్వాలి. వంకాయలు మెత్తబడిన తర్వాత వాటిని తీసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే నూనెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసుకోని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. అనంతరం వాటిని తీసేయాలి.
- ఇంకోవైపు పూర్ణం తయారీ కోసం కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు తీసుకోని ఫ్రై చేయాలి. వాటిలో నాలుగు లవంగాలు కొద్ది దాల్చిన చెక్క యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- పప్పులు వేగిన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు వేసి ఒక నిమిషం వేగనివ్వాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాతో పాటు ఒక ఉల్లిపాయ తరగును యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తయారు చేసుకున్న పదార్థాలను మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, కొద్దిగా చింతపండు తగినన్ని నీళ్లు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. మెత్తగా తయారైన పూర్ణానికి కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
- పూర్ణాన్ని తీసుకొని వంకాయలో నింపాలి. అంతే ఇక వంకాయ పూర్ణం కర్రీ రెడీ అయినట్లే
- ఈ పూర్ణం వంకాయ తినడం మొదలు పెడితే ఆపలేరు. వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని కలిపి తింటే ఇక టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది.
