Vankaya Meal Maker Curry in Catering Style : ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉండే వాటిల్లో మీల్ మేకర్స్ ఒకటి. కానీ, పిల్లలతో పాటు చాలా మంది వీటిని ఎంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి అందరూ ఇష్టంగా తినే వంకాయతో కలిపి ఇలా "మీల్ మేకర్ కర్రీ" చేసి పెట్టండి. క్యాటరింగ్ స్టైల్లో కమ్మగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. స్పైసీ స్పైసీగా, మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- మీల్ మేకర్ - రెండు కప్పులు
- గుండ్రటి వంకాయలు - ఏడెనిమిది
- లవంగాలు, యాలకులు - నాలుగు చొప్పున
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- ధనియాలు - నాలుగు చెంచాలు
- జీలకర్ర - రెండు చెంచాలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు చెంచాలు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - నాలుగు చెంచాలు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- టమాటాలు - రెండు
- అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- వెల్లుల్లి తరుగు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- పుచ్చగింజలు - రెండు చెంచాలు
- జీడిపప్పు పలుకులు - పది
తయారీ విధానం :
- ఈ కర్రీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని వేడి నీళ్లు పోసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. తర్వాత అందులో మీల్ మేకర్స్ని వేసి ఒకసారి కలిపి ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన మసాలా పేస్ట్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ధనియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కాసేపు వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక అందులో తెల్ల నువ్వులు జత చేసి వీటిని ఒక నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ కట్టేయాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అది చల్లారేలోపు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక టమాటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, పుచ్చగింజలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని పచ్చివాసనపోయేంత వరకు అన్నింటినీ కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా చల్లారిన ధనియాల మిశ్రమం, ఎండుకొబ్బరి పొడిని వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ పొడిలో చల్లారిన టమాటా ఉల్లిపాయ మిశ్రమం యాడ్ వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుంటే మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
- ఇప్పుడు వేడి నీటిలో నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని వాటర్ లేకుండా పిండుకోవాలి.
- అలాగే, వంకాయలను ఒక్కోదాన్ని నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని నాలుగైదు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక వాటర్ పిండి పక్కన పెట్టుకున్న మీల్ మేకర్స్, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసి కలుపుతూ రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత లవంగాలు, యాలకులు, జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క వేసి వేయించాలి. అవి లైట్గా వేగాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ మిశ్రమంతో పాటు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుతూ అందులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- తర్వాత వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మీల్ మేకర్ వంకాయ ముక్కల మిశ్రమం, పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై గ్రేవీకి తగినంత వాటర్ వేసుకొని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కసూరి మేతి, గరంమసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "వంకాయ మీల్ మేకర్ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, మీరు ఒకవేళ వంకాయలను ఎక్కువగా తీసుకుంటే మీల్ మేకర్స్ని కాస్త తగ్గించి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, తక్కువ క్వాంటిటీలో కర్రీ చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది!
