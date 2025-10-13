"వంకాయ, చిక్కుడుకాయ వేపుడు" - ఈ కాంబినేషన్ కర్రీ అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

ETV Bharat / offbeat

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Vankaya chikkudu kaya curry : వంకాయ రుచి, చిక్కుడు కాయతో కలిపితే ఇంకెంత బాగుంటుందో ఊహించుకోవాల్సిందే! వంకాయలు, చిక్కుడు కాయలు కలిపి చేసే కర్రీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది డ్రై కుర్మాలాగ ఉంటుంది. మీ కిచెన్​లో కూడా ఇలాంటి రెసిపీ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడు కాయలు - 200 గ్రాములు
  • వంకాయలు - 200 గ్రాములు
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 స్పూన్
  • కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి పాయలు 12
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చిక్కుడు కాయలు పుచ్చులు లేకుండా చూసి తుంచి పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా వంకాయలను ముక్కలు చేసుకుని ఉప్పు నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత కర్రీ ప్రాసెస్​ ప్రారంభించాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కగానే పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. మీకు ఉల్లిపాయలు ఇష్టం లేకుంటే అవి లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత చిక్కుడు కాయ ముక్కలు, వంకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీసుకుని కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాల పాటు వేయిస్తే ముక్కలు మెత్తబడతాయి. అడుగు మాడిపోకుండా చూసుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి.
  • మరో వైపు ఘాటుకు తగ్గట్లుగా 2 స్పూన్ల కారం, 1 స్పూన్ ధనియాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, నువ్వులు, కొబ్బరి పొడి, వెల్లుల్లి పాయలు మిక్సీ జార్​లోకి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కడాయిపై మూత తీసుకుని మరో సారి కలపాలి. ముక్క మెత్తబడగానే మిక్సీ పట్టుకున్న పొడి వేసుకుని కలపాలి. సన్నటి మంటపైనే కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి. రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు కలిపితే చాలు! వంకాయ-చిక్కుడుకాయ కాంబినేషన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

