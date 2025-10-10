ETV Bharat / offbeat

అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ వేపుడు" - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!

- వంకాయ, చిక్కుడుకాయ కాంబోలో సూపర్ రెసిపీ - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Vankaya Chikkudukaya Vepudu
Vankaya Chikkudukaya Vepudu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 5:01 PM IST

Vankaya Chikkudukaya Vepudu : కూరగాయల్లో రాజుగా చెప్పుకునే వంకాయతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా భలే రుచిగా ఉంటాయి. అలాగే, వంకాయతో కలిపి చేసే కాంబినేషన్ కర్రీలు టేస్ట్​లో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ - చిక్కుడుకాయ వేపుడు". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే టేస్ట్​ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.

ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్​ అవుతుంది. పప్పుచారు, సాంబార్, రసం వంటి వాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గానూ అద్దిరిపోతుంది. పిల్లలకు కూడా ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vankaya Chikkudukaya Vepudu
చిక్కుడుకాయలు (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడు కాయలు - అరకేజీ
  • గుండ్రటి వంకాయలు - అరకేజీ
  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపుదినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
Vankaya Chikkudukaya Vepudu
పోపుదినుసులు (Getty Images)

కారం పొడి కోసం :

  • కారం - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు (తగినంత)
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • నువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరిపొడి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30

Vankaya Chikkudukaya Vepudu
వంకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా చిక్కుడు కాయలను సైడ్​కు ఉండే పీచు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచుకుని లేదా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, తెల్ల గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకుని క్యూబ్స్ మాదిరిగా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటలాడే వరకు వేయించాలి.
Vankaya Chikkudukaya Vepudu
నువ్వులు (Getty Images)
  • అవి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలు, వంకాయ ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు జత చేసి అన్నింటినీ కలుపుతూ కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్​లో వంకాయ, చిక్కుడుకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో వాటర్ వేయకుండా ఆయిల్​లోనే మగ్గించుకోవాలి. అప్పుడే వేపుడు మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
  • అవి మగ్గే గ్యాప్​లో రెసిపీలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన కారం పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
Vankaya Chikkudukaya Vepudu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కారం, ధనియాలు, జీలకర్ర, తెల్ల నువ్వులు, ఎండుకొబ్బరిపొడి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని అన్నింటినీ మెత్తని గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇక్కడ ఎండుకొబ్బరిపొడి లేనట్లయితే ఎండుకొబ్బరిని అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్ అవుతున్న వంకాయ, చిక్కుడుకాయలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన కారం పొడి ముద్దను వేసి అదంతా ఆ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Vankaya Chikkudukaya Vepudu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అలా కలిపిన తర్వాత కారంపొడిలోని పచ్చివాసన పోయేలా సన్నని సెగ మీద ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఆల్టిమేట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ వేపుడు" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి లేదా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

