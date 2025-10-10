అల్టిమేట్ టేస్ట్తో నోరూరించే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ వేపుడు" - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
- వంకాయ, చిక్కుడుకాయ కాంబోలో సూపర్ రెసిపీ - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Vankaya Chikkudukaya Vepudu : కూరగాయల్లో రాజుగా చెప్పుకునే వంకాయతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా భలే రుచిగా ఉంటాయి. అలాగే, వంకాయతో కలిపి చేసే కాంబినేషన్ కర్రీలు టేస్ట్లో అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ - చిక్కుడుకాయ వేపుడు". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది. పప్పుచారు, సాంబార్, రసం వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ అద్దిరిపోతుంది. పిల్లలకు కూడా ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చిక్కుడు కాయలు - అరకేజీ
- గుండ్రటి వంకాయలు - అరకేజీ
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపుదినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
కారం పొడి కోసం :
- కారం - మూడు టేబుల్స్పూన్లు (తగినంత)
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరిపొడి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా చిక్కుడు కాయలను సైడ్కు ఉండే పీచు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచుకుని లేదా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, తెల్ల గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకుని క్యూబ్స్ మాదిరిగా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటలాడే వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలు, వంకాయ ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు జత చేసి అన్నింటినీ కలుపుతూ కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో వంకాయ, చిక్కుడుకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో వాటర్ వేయకుండా ఆయిల్లోనే మగ్గించుకోవాలి. అప్పుడే వేపుడు మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
- అవి మగ్గే గ్యాప్లో రెసిపీలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన కారం పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కారం, ధనియాలు, జీలకర్ర, తెల్ల నువ్వులు, ఎండుకొబ్బరిపొడి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని అన్నింటినీ మెత్తని గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇక్కడ ఎండుకొబ్బరిపొడి లేనట్లయితే ఎండుకొబ్బరిని అయినా తీసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్ అవుతున్న వంకాయ, చిక్కుడుకాయలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన కారం పొడి ముద్దను వేసి అదంతా ఆ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత కారంపొడిలోని పచ్చివాసన పోయేలా సన్నని సెగ మీద ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఆల్టిమేట్ టేస్ట్తో నోరూరించే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ వేపుడు" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి లేదా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
