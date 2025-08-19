VANKAYA BIRYANI RECIPE IN TELUGU : ఎప్పుడూ చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, పులావ్ కాకుండా ఓ సారి ఇలా తెలుగువారికి ఎంతో ఇష్టమైన్ వంకాయ బిర్యానీ ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. గుత్తి వంకాయ టేస్ట్ తో పాటు బిర్యానీ ఘుమఘుమ మీకు కొత్త రుచిని అందిస్తుంది. ఇక్కడి ఇచ్చిన స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ ఇంట్లోనే ఈజీగా ట్రై చేసి రుచి చూడండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - పావు కేజీ
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- లవంగాలు - 5
- స్టార్ పువ్వులు - 2
- బియ్యం - 500 గ్రాములు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 15
రైస్ లోకి :
- బిర్యానీ ఆకు - 2
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 3
- జాజికాయ - సగం
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయలు శుభ్రం చేసుకుని గుత్తి విడిపోకుండా నాలుగు గాట్లు పెట్టుకుని ఉప్పు నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులు కారం, ఉప్పు, పసుపు, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, పెరుగు వేసుకుని కలపాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత గాట్లు పెట్టుకున్న వంకాయలు వేసుకుని కలిపి 30 నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా తరిగి క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే 30 నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలను, మిశ్రమాన్ని వేసుకుని 10 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. స్టవ్ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లోకి మార్చుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. లేకుంటే అడుగు పడుతుంది.
- 10 నిమిషాల తర్వాత 3 యాలకులు కచ్చా పచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాల్చిన చెక్క అర ఇంచు చిన్న ముక్కలు రెండు, లవంగాలు 5, ఆ తర్వాత 2 స్టార్ పువ్వు లు వేసుకుని కలిపి మరో ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- ఈ సమయంలోనే మరో పక్కన 500 గ్రాముల బియ్యంలోకి 3 లీటర్ల నీళ్లు పోసుకోవాలి. మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకుతో పాటు యాలకులు, లవంగాలు, రాతి పువ్వు, జాజికాయ సహా మిగిలిన పదార్థాలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 75శాతం ఉడికించుకోవాలి.
- కర్రీ ఐదు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసి కలపాలి. మంట లో ఫ్లేమ్లోకి మార్చుకుని కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు కూడా వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఆ తర్వాత 1 స్పూన్ నెయ్యితో పాటు 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, 15 జీడిపప్పు మిక్సీ పట్టుకుని పౌడర్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కాసేపు ఉడికించుకుని మంట కట్టేయాలి.
- ఈ లోగా అన్నం ఉడుకుతుంది. ఇపుడు ఓ పెద్ద గిన్నె తీసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి, ఒక్క స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి గ్రీస్ చేసి ఆ పైన ఉడికించుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి. ఒక లేయర్ వేసుకున్న తర్వాత వంకాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మిగిలిన రైస్ మొత్తం మరో లేయర్ కింద వేసుకోవాలి. బియ్యం మరీ పలుకుగా ఉంటే ఉడికించుకున్న నీళ్లు కొద్దిగా పోసుకుని మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు దమ్ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని బిర్యానీ అందులో వేసుకుని వంకాయ ముక్కలు, మసాలా మిశ్రమం పట్టేలా పైపైన కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
