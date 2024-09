ETV Bharat / offbeat

ఎప్పుడూ మిరపకాయ బజ్జీలేనా - ఓసారి "గుంటూరు స్టైల్ వంకాయ బజ్జీలు" ప్రిపేర్​ చేయండి - టేస్ట్​కు ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే! - Vankaya Bajji Recipe

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Brinjal Bajji in Telugu: చాలా మందికి సాయంత్రం అయిందంటే చాలు టీతో పాటు బజ్జీలు, సమోసాలు లేదా పకోడీలు తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మిర్చీ బజ్జీలను టేస్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తింటే బోరింగ్ ఫీల్ వస్తుంది. కాబట్టి, ఈ సాయంకాలం కాస్త వెరైటీగా "గుంటూరు స్ట్రీట్ స్టైల్​ వంకాయ బజ్జీల"ను ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంతకీ, ఈ సూపర్ టేస్టీ వంకాయ బజ్జీల(Brinjal Bajji) తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

శనగపిండి - 2 కప్పులు

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

వంటసోడా - పావు టీస్పూన్ కంటే కాస్త ఎక్కువ

పసుపు - పావు టీస్పూన్

వాము పొడి - అరటీస్పూన్

వంకాయలు - 8 నుంచి 10

నూనె - సరిపడినంత

స్టఫింగ్ కోసం :