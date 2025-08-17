Tasty and Spicy Vada with Puffed Rice: మరమరాలను కొన్ని ప్రాంతాల్లో బొరుగులు, బొంగు పేలాలు, ముర్ముర్లు, మురీలు అనే రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. నార్మల్గా ఎక్కువ మంది మరమరాలతో త్వరగా అయిపోతాయని వెల్లుల్లి కారం బొరుగులు, కారం బొరుగులు, ముంత మసాలా వంటి రకరకాల స్నాక్ రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే మరమరాలతో కరకరలాడే ఓ వంటకం చేసుకోవచ్చు. అదే, వడలు. బొరుగులతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వడలు చేసుకోవచ్చు. ఇవి పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. పైగా వీటి కోసం ముందురోజే ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. బ్రేక్ఫాస్ట్గా, ఈవెనింగ్ టీ టైమ్ స్నాక్గా ఇవి పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 3 కప్పులు
- రవ్వ - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మరమరాలు తీసుకుని సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు 15 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు పిండిలో వేసుకోవడానికి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
- బొరుగులు నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- నీళ్లు పూర్తిగా పోయిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం తురుము వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు చేతులను తడి చేసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేసి వడలుగా వత్తుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మరమరలా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మరమరాలను నీటిలో నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు అస్సలు నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే వాటిని మరీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవద్దు.
- కావాలనుకుంటే ఈ వడలలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ తురుము కూడా వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
- పుల్లటి పెరుగు అయితే వడల రుచి మరింత బాగుంటుంది.
