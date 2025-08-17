ETV Bharat / offbeat

మరమరాలతో క్రిస్పీ "వడలు" - టిఫెన్స్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​ - నూనె పీల్చవు! - VADA WITH PUFFED RICE

వడలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు?- ఓసారి ఇలా బొరుగులతో చేసుకోండి!

Vada with Puffed Rice
Vada with Puffed Rice (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 1:07 PM IST

Tasty and Spicy Vada with Puffed Rice: మరమరాలను కొన్ని ప్రాంతాల్లో బొరుగులు, బొంగు పేలాలు, ముర్ముర్లు, మురీలు అనే రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది మరమరాలతో త్వరగా అయిపోతాయని వెల్లుల్లి కారం బొరుగులు, కారం బొరుగులు, ముంత మసాలా వంటి రకరకాల స్నాక్ రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే మరమరాలతో కరకరలాడే ఓ వంటకం చేసుకోవచ్చు. అదే, వడలు. బొరుగులతో సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే వడలు చేసుకోవచ్చు. ఇవి పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. పైగా వీటి కోసం ముందురోజే ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా, ఈవెనింగ్​ టీ టైమ్​ స్నాక్​గా ఇవి పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Puffed Rice
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మరమరాలు - 3 కప్పులు
  • రవ్వ - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మరమరాలు తీసుకుని సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు 15 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు పిండిలో వేసుకోవడానికి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
  • బొరుగులు నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • నీళ్లు పూర్తిగా పోయిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం తురుము వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు చేతులను తడి చేసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసి వడలుగా వత్తుకుని ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకోవాలి.
Suji Rava
రవ్వ (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వడలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మరమరలా వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vada with Puffed Rice
మరమరాల వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మరమరాలను నీటిలో నానబెట్టి గ్రైండ్​ చేసుకునేటప్పుడు అస్సలు నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే వాటిని మరీ మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవద్దు.
  • కావాలనుకుంటే ఈ వడలలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​ తురుము కూడా వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
  • పుల్లటి పెరుగు అయితే వడల రుచి మరింత బాగుంటుంది.

