ETV Bharat / offbeat

చద్దన్నంతో అప్పటికప్పుడు కమ్మని "వడలు" - డీప్​ఫ్రై అవసరమే లేదు!

- బ్రేక్​ఫాస్ట్​, ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​ కోసం బెస్ట్​ - తక్కువ నూనెతో కమ్మగా కరకరలాడుతాయి!

Vada with Left Over Rice
Vada with Left Over Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vada with Left Over Rice: వండిన అన్నం మిగిలిపోవడం అందరి ఇళ్లలో జరిగేదే. ఇక చాలా మంది ఆ మిగిలిన అన్నంతో తాలింపు వేసుకుంటుంటారు. లేదంటే దోశలు, పకోడీలు, ఫ్రైడ్​ రైస్​లు వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? పైన చెప్పినవి మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన అన్నంతో రుచికరమైన వడలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. అతి తక్కువ పదార్థాలతో, అతి తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ వడల కోసం డీప్​ఫ్రై చేయాల్సిన పనిలేదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా అన్నంతో వడలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Rice
అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అన్నం - 1 కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నువ్వులు - గుప్పెడు
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • వడల కోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి అన్నం, ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, అల్లం ముక్కలు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • రుబ్బుకున్న అన్నం మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, నువ్వులు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా సాఫ్ట్​గా పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత ఓ రెండు చెంచాల నూనె వేసి మరోసారి కలపాలి.
Sesame
నువ్వులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసుకోవాలి. అనంతరం బటర్​ పేపర్​ లేదా ప్లాస్టిక్​ కవర్​ మీద లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకుని ఆ ఉండను ఉంచి వడల షేప్​లో చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి ఓ చెంచా నూనె పోసి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వడలను ఒక్కొక్కటిగా సెట్​ చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పాన్​కు సరిపడా వేసుకున్న అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి. వడలు ఓవైపు కాస్త కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన వడలను కూడా ఇలానే చేసుకుని నచ్చిన చట్నీ లేదా కర్రీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అన్నంతో వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Vada with Left Over Rice
అన్నంతో వడలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అన్నాన్ని మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకునేటప్పుడు నీళ్లు పోయాల్సిన పనిలేదు. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న అన్నం మరీ పలుకుగా ఉంటే మాత్రం కొన్ని నీళ్లు పోసి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే అన్నంలోకి బియ్యప్పిండి సహా ఇతర పదార్థాలు వేసిన తర్వాత చుక్క నీరు పోయాల్సిన పనిలేకుండా సాఫ్ట్​ ముద్ద మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ నీళ్లు పోయడం వల్ల పిండి ఏమైనా లూజ్​ అయితే వడలు పర్ఫెక్ట్​గా రావు.

మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశలు" - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

కొత్త పద్ధతిలో కమ్మని "టమాటా రసం" - చల్లని వేళ వేడి అన్నంలోకి జుర్రుతూ తింటారంతే!

For All Latest Updates

TAGGED:

VADA WITH LEFT OVER RICEVADA WITH LEFT OVER RICE AT HOMERICE VADALU RECIPEఅన్నంతో వడలుVADA WITH LEFT OVER RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.