చద్దన్నంతో అప్పటికప్పుడు కమ్మని "వడలు" - డీప్ఫ్రై అవసరమే లేదు!
- బ్రేక్ఫాస్ట్, ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ కోసం బెస్ట్ - తక్కువ నూనెతో కమ్మగా కరకరలాడుతాయి!
Published : October 10, 2025 at 12:06 PM IST
Vada with Left Over Rice: వండిన అన్నం మిగిలిపోవడం అందరి ఇళ్లలో జరిగేదే. ఇక చాలా మంది ఆ మిగిలిన అన్నంతో తాలింపు వేసుకుంటుంటారు. లేదంటే దోశలు, పకోడీలు, ఫ్రైడ్ రైస్లు వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? పైన చెప్పినవి మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన అన్నంతో రుచికరమైన వడలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. అతి తక్కువ పదార్థాలతో, అతి తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ వడల కోసం డీప్ఫ్రై చేయాల్సిన పనిలేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా అన్నంతో వడలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అన్నం - 1 కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 4
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నువ్వులు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- వడల కోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి అన్నం, ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, అల్లం ముక్కలు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- రుబ్బుకున్న అన్నం మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, నువ్వులు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా సాఫ్ట్గా పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఓ రెండు చెంచాల నూనె వేసి మరోసారి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకోవాలి. అనంతరం బటర్ పేపర్ లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఆ ఉండను ఉంచి వడల షేప్లో చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి ఓ చెంచా నూనె పోసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను ఒక్కొక్కటిగా సెట్ చేసుకోవాలి.
- పాన్కు సరిపడా వేసుకున్న అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి. వడలు ఓవైపు కాస్త కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన వడలను కూడా ఇలానే చేసుకుని నచ్చిన చట్నీ లేదా కర్రీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అన్నంతో వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అన్నాన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు నీళ్లు పోయాల్సిన పనిలేదు. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న అన్నం మరీ పలుకుగా ఉంటే మాత్రం కొన్ని నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే అన్నంలోకి బియ్యప్పిండి సహా ఇతర పదార్థాలు వేసిన తర్వాత చుక్క నీరు పోయాల్సిన పనిలేకుండా సాఫ్ట్ ముద్ద మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ నీళ్లు పోయడం వల్ల పిండి ఏమైనా లూజ్ అయితే వడలు పర్ఫెక్ట్గా రావు.
