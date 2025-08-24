ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే అరటి "గారెలు" - శనగపప్పు, మినపప్పు, బియ్యం లేకుండానే! - CRISPY ARATIKAYA GARELU

- నూనె పీల్చకుండానే సూపర్ టేస్టీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Vada Recipe with Raw Banana
Vada Recipe with Raw Banana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read

Vada Recipe with Raw Banana : ఎక్కువ మంది మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​, ఈవెనింగ్ స్నాక్​లో ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి వడ. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో "గారెలు" అని కూడా పిలుస్తుంటారు. వీటిని చాలా మంది రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనమందరం ఎక్కువగా శనగపిండి, మినప్పిండి, బియ్యప్పిండి వంటివి ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. కానీ, అవేమి అవసరం లేకుండా కూడా కేవలం అరటికాయలతో కమ్మగా, కరకరలాడే గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

మీరు ఇప్పటివరకు అరటికాయలతో ఫ్రై, కూర, పులుసు వంటివి చేసుకొని ఉంటారు. అయితే, మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఇలా అరటిగారెలు ట్రై చేసి చూడండి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి! నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పిల్లలకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పిండి పులియబెట్టే పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Raw Banana Garelu
Raw Banana (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • రెండు - అరటికాయలు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • అల్లం - చిన్నముక్క
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అరచెంచా - గరంమసాలా
  • చిటికెడు - మెంతిపొడి
  • తగినంత - నూనె
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు(ఆప్షనల్)

వినాయక చవితి స్పెషల్​ "ఉండ్రాళ్ల పాయసం" - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Raw Banana Garelu
Mirchi (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మగా నోరూరించే అరటి గారెల తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా అరటికాయలను ఎంచుకోవాలి. తర్వాత వాటిని కుక్కర్​లో వేసి 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్​లో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అరటికాయలను నాలుగు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి కొద్దిగా చల్లారాక తొక్కలు తీసి మెత్తగా మాష్ చేసుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో ముందుగా మిక్సీ పచ్చిమిర్చి ముద్ద, జీలకర్ర, గరంమసాలా, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, మెంతిపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Raw Banana Garelu
Allam (Getty Images)
  • ఇప్పుడు వడల తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయల మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా గారెల మాదిరిగా చేతితో అద్దుకొని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Raw Banana Garelu
Raw Banana Garelu (Eenadu)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "అరటికాయల గారెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • అనంతరం వీటిని కొబ్బరి చట్నీ లేదా టమాటా కెచప్​తో సర్వ్ చేసుకొని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. లేదంటే పెరుగులో వేసుకుని తిన్నా కూడా భలే రుచిగా ఉంటుంది.

శివుడికి ఇష్టమైన శంఖు పుష్పాలతో "బ్లూరైస్"! - ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది!!

Vada Recipe with Raw Banana : ఎక్కువ మంది మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​, ఈవెనింగ్ స్నాక్​లో ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి వడ. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో "గారెలు" అని కూడా పిలుస్తుంటారు. వీటిని చాలా మంది రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనమందరం ఎక్కువగా శనగపిండి, మినప్పిండి, బియ్యప్పిండి వంటివి ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. కానీ, అవేమి అవసరం లేకుండా కూడా కేవలం అరటికాయలతో కమ్మగా, కరకరలాడే గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

మీరు ఇప్పటివరకు అరటికాయలతో ఫ్రై, కూర, పులుసు వంటివి చేసుకొని ఉంటారు. అయితే, మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఇలా అరటిగారెలు ట్రై చేసి చూడండి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి! నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పిల్లలకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పిండి పులియబెట్టే పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Raw Banana Garelu
Raw Banana (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • రెండు - అరటికాయలు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • అల్లం - చిన్నముక్క
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అరచెంచా - గరంమసాలా
  • చిటికెడు - మెంతిపొడి
  • తగినంత - నూనె
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు(ఆప్షనల్)

వినాయక చవితి స్పెషల్​ "ఉండ్రాళ్ల పాయసం" - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Raw Banana Garelu
Mirchi (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మగా నోరూరించే అరటి గారెల తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా అరటికాయలను ఎంచుకోవాలి. తర్వాత వాటిని కుక్కర్​లో వేసి 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్​లో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అరటికాయలను నాలుగు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి కొద్దిగా చల్లారాక తొక్కలు తీసి మెత్తగా మాష్ చేసుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో ముందుగా మిక్సీ పచ్చిమిర్చి ముద్ద, జీలకర్ర, గరంమసాలా, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, మెంతిపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Raw Banana Garelu
Allam (Getty Images)
  • ఇప్పుడు వడల తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయల మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా గారెల మాదిరిగా చేతితో అద్దుకొని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Raw Banana Garelu
Raw Banana Garelu (Eenadu)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "అరటికాయల గారెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • అనంతరం వీటిని కొబ్బరి చట్నీ లేదా టమాటా కెచప్​తో సర్వ్ చేసుకొని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. లేదంటే పెరుగులో వేసుకుని తిన్నా కూడా భలే రుచిగా ఉంటుంది.

శివుడికి ఇష్టమైన శంఖు పుష్పాలతో "బ్లూరైస్"! - ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది!!

For All Latest Updates

TAGGED:

BANANA VADA RECIPEVADA RECIPE WITH RAW BANANAARATIKAYA VADA RECIPEఅరటికాయలతో కరకరలాడే గారెలుCRISPY ARATIKAYA GARELU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.