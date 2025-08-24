Vada Recipe with Raw Banana : ఎక్కువ మంది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఈవెనింగ్ స్నాక్లో ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి వడ. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో "గారెలు" అని కూడా పిలుస్తుంటారు. వీటిని చాలా మంది రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్గా గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనమందరం ఎక్కువగా శనగపిండి, మినప్పిండి, బియ్యప్పిండి వంటివి ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. కానీ, అవేమి అవసరం లేకుండా కూడా కేవలం అరటికాయలతో కమ్మగా, కరకరలాడే గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
మీరు ఇప్పటివరకు అరటికాయలతో ఫ్రై, కూర, పులుసు వంటివి చేసుకొని ఉంటారు. అయితే, మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఇలా అరటిగారెలు ట్రై చేసి చూడండి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి! నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పిల్లలకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పిండి పులియబెట్టే పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు - అరటికాయలు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- అల్లం - చిన్నముక్క
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అరచెంచా - గరంమసాలా
- చిటికెడు - మెంతిపొడి
- తగినంత - నూనె
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు(ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :
- కమ్మగా నోరూరించే అరటి గారెల తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా అరటికాయలను ఎంచుకోవాలి. తర్వాత వాటిని కుక్కర్లో వేసి 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి.
- అరటికాయలను నాలుగు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి కొద్దిగా చల్లారాక తొక్కలు తీసి మెత్తగా మాష్ చేసుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో ముందుగా మిక్సీ పచ్చిమిర్చి ముద్ద, జీలకర్ర, గరంమసాలా, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, మెంతిపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వడల తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయల మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా గారెల మాదిరిగా చేతితో అద్దుకొని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "అరటికాయల గారెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- అనంతరం వీటిని కొబ్బరి చట్నీ లేదా టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకొని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. లేదంటే పెరుగులో వేసుకుని తిన్నా కూడా భలే రుచిగా ఉంటుంది.
