ఇడ్లీలు వద్దంటే అదే పిండితో "వడలు, చిల్లు గారెలు" - అప్పటికప్పుడు ఇలా చేయండి!
ఇడ్లీ పిండి మిగిలిపోయిందా? - క్రిస్పీ, టేస్టీగా గారెలు వేసుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 11:03 AM IST
vada with idli batter : రోజూ ఇడ్లీ లేదంటే దోసెలు తిని బోర్ కొట్టినపుడు కొత్తగా ఇలా గారెలు లేదా వడలు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మిగిలిపోయిన ఇడ్లీ పిండి ఉన్నా చాలు రవ్వ కలిపేసుకుని ఈ ప్రాసెస్లో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. వడలు ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఇడ్లీ పిండి - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి -3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- 1 స్పూన్ - జీలకర్ర
- అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
- ముప్పావు కప్పు - ఉప్మా రవ్వ
- వంట సోడా - 1 స్పూన్
కొబ్బరి చట్నీ కోసం :
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమోటా - 1
- కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- పసుపు - చిటికెడు
పోపు కోసం :
- 1 స్పూన్ - నూనె
- పోపు గింజలు - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండు మిర్చి - 1
తయారీ విధానం :
- ఇడ్లీ పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. 2 కప్పుల ఇడ్లీ పిండిలోకి ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరిగి వేసుకోవాలి.
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు, టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, సన్నటి అల్లం తరుగు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పిండి జారుడుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ కప్పుతో అయితే పిండి కొలిచి తీసుకున్నామో అదే కొలతతో ఉప్మా రవ్వ తీసుకోవాలి.
- రెండు కప్పుల ఇడ్లీ పిండిలోకి ముప్పావు కప్పు ఉప్మా రవ్వ సరిగ్గా సరిపోతుంది.
- ఇడ్లీ పిండి ఎక్కువగా జారుగా ఉంటే అదనంగా తీసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై రవ్వను డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పిండి మిశ్రమంలోకి వేసుకోవాలి.
- పిండిలోని తేమను ఉప్మా రవ్వ పీల్చుకుని బ్యాటర్ గట్టి పడుతుంది.
- వడలు వేసుకోవడానికి వీలుగా పిండి రెడీ కావడానికి 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుంటే చాలు.
- పూర్తిగా నానిన తర్వాత 1 స్పూన్ వంట సోడా వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు వంటసోడా పిండిలో కలిసిపోయేలా చేతితో పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండి సాఫ్ట్ గా రావడానికి ఇలా బీట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని చేతి వేళ్లను తడుపుతూ పిండిని తీసుకుని ఒక అరిటాకులో వడ/గారెల్లాగా వత్తుకోవాలి.
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడి కాగానే మంట తగ్గించి వడలు వేసుకోవాలి. ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు టర్న్ చేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
కొబ్బరి చట్నీ కోసం :
- పచ్చిమిర్చి, టమోటా నూనెలో వేయించి చల్లార్చి మిక్సీ గ్రైండ్లోకి తీసుకోవాలి. కొబ్బరి ముక్కలు, కొత్తిమీర కలిపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు కూడా వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకుని పోపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- పోపు కోసం 1 స్పూన్ నూనె, పోపు గింజలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొత్తిమీర, 1 ఎండు మిర్చి వేసుకుని కలుపుకుంటే చాలు.
