Crispy Rava Vada in Telugu : మార్నింగ్ టిఫిన్స్లోకి క్రిస్పీగా వడలు చేయడం కోసం మినప్పప్పు కొన్ని గంటలపాటు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత పిండిని మృదువుగా గ్రైండ్ చేయాలి. అప్పుడే రుచికరమైన వడలు చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడే వడలు పల్లీ చట్నీతో టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. అయితే, మినప్పప్పు లేకుండా అటుకులు, రవ్వతో కూడా వడలు తయారు చేసుకోవచ్చు. అప్పటికప్పుడు చేసిన ఈ వడలు పిల్లలు, పెద్దలందరికీ ఎంతో నచ్చుతాయి. అలాగే ఈ రవ్వ వడలు తయారు చేయడం కోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. మరి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే సింపుల్గా రవ్వ వడలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!
శ్రావణ మాసం స్పెషల్ "శనగపప్పు పాయసం" - గోధుమ రవ్వతో చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!
ఇన్స్టంట్ రవ్వ వడ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- ఒక కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
- పావు కప్పు - అటుకులు
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఒక కప్పు - పెరుగు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- ఆలూ - 1
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - టేబుల్స్పూన్
- అల్లం తరుగు - టేబుల్స్పూన్
- కరివేపాకు - 2
- కొత్తిమీర తరుగు కొద్దిగా
- పావు టీ స్పూన్ - వంటసోడా
- పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
- సరిపడా - నూనె
ఇన్స్టంట్ రవ్వ వడ తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లోకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, పావు కప్పు అటుకులు వేసుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. ఇందులోకి ఒక కప్పు తాజా పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని అంతా కలిసేలా బాగా కలపండి.
- ఈ పిండిపై మూత పెట్టి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోపు ఆలూ మెత్తగా ఉడికించి పైన పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆపై ఉడికించిన ఆలూని పిండిలో వేసి చేతితో గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అప్పటికప్పుడు చేసే ఈ వడల తయారీలో ఆలూ ఉపయోగించడం వల్ల గుల్లగా ఎంతో రుచిగా వస్తాయి.
- తర్వాత పిండిలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, టేబుల్స్పూన్ అల్లం తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, కొత్తిమీర, పావు టీ స్పూన్ చొప్పున వంటసోడా, ఇంగువ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
- ఈ వడల పిండి తయారీలో నీళ్లు అస్సలు వేయకుండా కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేయండి. కడాయిలోని ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. ఇప్పుడు చేతిని వాటర్లో తడిపి కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని వడల మాదిరిగా రెడీ చేసి నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో సరిపడా వడలు వేయండి. తర్వాత నిదానంగా తిప్పుతూ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- వడలు రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మిగిలిన వడ పిండితో ఇలా సింపుల్గా వడలు తయారు చేసుకుంటే సరి!
రవ్వ, అటుకులతో అప్పటికప్పుడు చేసిన ఈ వడలు క్రిస్పీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇన్స్టంట్ రవ్వ వడ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!
రసం, సాంబార్లోకి ఎంతో బాగుండే "క్యాప్సికం ఫ్రై" - 15 నిమిషాల్లో ఇలా చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
'ఆంధ్రా స్టైల్ గోంగూర పప్పు' - ఈ కొలతలతో చేయండి - కారం, పులుపు అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి!