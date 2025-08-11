ETV Bharat / offbeat

మినప్పప్పు లేకుండానే రుచికరమైన "వడలు" - అటుకులు, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! - RAVA VADA MAKING

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రవ్వ వడలు - సింపుల్​గా ఇలా చేస్తే పల్లీ, అల్లం చట్నీతో ఎంతో బాగుంటాయి!

Crispy Rava Vada in Telugu
Crispy Rava Vada in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 12:47 PM IST

Crispy Rava Vada in Telugu : మార్నింగ్​ టిఫిన్స్​లోకి క్రిస్పీగా వడలు చేయడం కోసం మినప్పప్పు కొన్ని గంటలపాటు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత పిండిని మృదువుగా గ్రైండ్ చేయాలి. అప్పుడే రుచికరమైన వడలు చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడే వడలు పల్లీ చట్నీతో టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. అయితే, మినప్పప్పు లేకుండా అటుకులు, రవ్వతో కూడా వడలు తయారు చేసుకోవచ్చు. అప్పటికప్పుడు చేసిన ఈ వడలు పిల్లలు, పెద్దలందరికీ ఎంతో నచ్చుతాయి. అలాగే ఈ రవ్వ వడలు తయారు చేయడం కోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. మరి ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే సింపుల్​గా రవ్వ వడలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!

బొంబాయి రవ్వ
బొంబాయి రవ్వ (getty images)

ఇన్​స్టంట్​ రవ్వ వడ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ఒక కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
  • పావు కప్పు - అటుకులు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఒక కప్పు - పెరుగు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • ఆలూ - 1
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - టేబుల్​స్పూన్
  • అల్లం తరుగు - టేబుల్​స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు కొద్దిగా
  • పావు టీ స్పూన్ - వంటసోడా
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
  • సరిపడా - నూనె
అటుకులు
అటుకులు (getty images)

ఇన్​స్టంట్​ రవ్వ వడ తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లోకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, పావు కప్పు అటుకులు వేసుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. ఇందులోకి ఒక కప్పు తాజా పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని అంతా కలిసేలా బాగా కలపండి.
  • ఈ పిండిపై మూత పెట్టి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఈ లోపు ఆలూ మెత్తగా ఉడికించి పైన పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆపై ఉడికించిన ఆలూని పిండిలో వేసి చేతితో గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
ఆలూ
ఆలూ (getty images)
  • అప్పటికప్పుడు చేసే ఈ వడల తయారీలో ఆలూ ఉపయోగించడం వల్ల గుల్లగా ఎంతో రుచిగా వస్తాయి.
  • తర్వాత పిండిలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, టేబుల్​స్పూన్ అల్లం తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, కొత్తిమీర, పావు టీ స్పూన్ చొప్పున వంటసోడా, ఇంగువ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
  • ఈ వడల పిండి తయారీలో నీళ్లు అస్సలు వేయకుండా కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.
curd
curd (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేయండి. కడాయిలోని ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టండి. ఇప్పుడు చేతిని వాటర్లో తడిపి కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని వడల మాదిరిగా రెడీ చేసి నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో సరిపడా వడలు వేయండి. తర్వాత నిదానంగా తిప్పుతూ మంచి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • వడలు రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మిగిలిన వడ పిండితో ఇలా సింపుల్​గా వడలు తయారు చేసుకుంటే సరి!

రవ్వ, అటుకులతో అప్పటికప్పుడు చేసిన ఈ వడలు క్రిస్పీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇన్​స్టంట్​ రవ్వ వడ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!

