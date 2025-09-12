ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లోనే రుచికరమైన "ఉప్పు శనగలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ!

- మీకు ఉప్పు శనగలు అంటే ఇష్టమా? - ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో ప్రిపేర్​ చేసుకోండిలా!

Uppu Senagalu Recipe
Uppu Senagalu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Uppu Senagalu Recipe in Telugu: ఉప్పు శనగలు చాలా మంది ఫేవరెట్​. ఈవెనింగ్​ టీటైమ్​లో లేదంటే ఆడుకునేటప్పుడు గుప్పెడు శనగలను తీసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలే వేరు. అందుకే చాలా మంది బయటికి వెళ్లినప్పుడు ప్యాకెట్లకొద్దీ వీటిని తీసుకొస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఉప్పు శనగలను చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. పావుగంటలో తయారవుతాయి. ఇక వీటిని పిల్లలకు స్నాక్స్​గా కూడా పెట్టొచ్చు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా, టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఉప్పు శనగలను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chickpea
శనగలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చి శనగలు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
Salt
ఉప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ముందుగా పచ్చి శనగలను తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి నూనె పోసి ప్రతి గింజకూ ఆయిల్​ పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఈ శనగలను నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు.
  • శనగలకు నూనె పట్టేలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు కాస్త పల్చగా ఉన్న వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ గిన్నెలోకి ఉప్పు వేసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ హీట్​ చేసుకోవాలి. ఉప్పు ఎంత వేగితే శనగలు అంత టేస్టీగా వస్తాయి.
  • ఉప్పు బాగా హీటెక్కిన తర్వాత నూనె కలిపిన శనగలను ఓ రెండు స్పూన్లు వేసుకుని మంటను హైలోనే ఉంచి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Oil
వంట నూనె (Getty Images)
  • శనగలు ఎప్పుడైతే పుట్నాల మాదిరి పొంగడం స్టార్ట్​ అవుతాయో, ఆ సమయంలో మంటను పూర్తిగా తగ్గించి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • శనగలు అన్నీ వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో పుట్నాలను తీసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను హైలో పెట్టి ఉప్పు బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మరో రెండు చెంచాల శనగలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఇదే పద్ధతిని చివరి వరకు ఫాలో అవుతూ ఉప్పు శనగలను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఉప్పు శనగలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి.
Uppu Senagalu
ఉప్పు శనగలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • నూనె మొత్తం శనగలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకుంటేనే వేయించేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై అవుతాయి.
  • ఉప్పు మనం చేతితో పట్టుకోలేనంత వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే శనగలను వేయగానే ఫ్రై అవుతాయి. లేకపోతే శనగలకు ఉప్పు ఎక్కువ పట్టి తినలేని విధంగా ఉంటాయి.
  • శనగలు వేయించే ముందు ఉప్పును హై ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులో నూనె కలిపిన శనగలు వేసి హై ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత అవి ఉబ్బడం మొదలైనప్పుడు మంటను పూర్తిగా తగ్గించి వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసేసి మళ్లీ మంటను హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్​ నుంచి లాస్ట్​ వరకు ఇదే ప్రాసెస్​ ఫాలో అవ్వాలి.

దాబా స్టైల్​ "బెండకాయ కర్రీ" - జిగురు లేకుండా భలే కమ్మగా!

రెస్టారెంట్లలో ఫింగర్ బౌల్స్ ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

UPPU SENAGALU RECIPE IN TELUGUTASTY AND CRISPY UPPU SENAGALUSALTED CHICKPEA PROCESSఉప్పు శనగలు ఎలా చేయాలిUPPU SENAGALU RECIPE IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.