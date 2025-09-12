ఇంట్లోనే రుచికరమైన "ఉప్పు శనగలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ!
- మీకు ఉప్పు శనగలు అంటే ఇష్టమా? - ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Published : September 12, 2025 at 3:59 PM IST
Uppu Senagalu Recipe in Telugu: ఉప్పు శనగలు చాలా మంది ఫేవరెట్. ఈవెనింగ్ టీటైమ్లో లేదంటే ఆడుకునేటప్పుడు గుప్పెడు శనగలను తీసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలే వేరు. అందుకే చాలా మంది బయటికి వెళ్లినప్పుడు ప్యాకెట్లకొద్దీ వీటిని తీసుకొస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఉప్పు శనగలను చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. పావుగంటలో తయారవుతాయి. ఇక వీటిని పిల్లలకు స్నాక్స్గా కూడా పెట్టొచ్చు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా, టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఉప్పు శనగలను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పచ్చి శనగలు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - 1 కప్పు
- నూనె - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ముందుగా పచ్చి శనగలను తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి నూనె పోసి ప్రతి గింజకూ ఆయిల్ పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ శనగలను నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు.
- శనగలకు నూనె పట్టేలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు కాస్త పల్చగా ఉన్న వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకోవాలి.
- ఆ గిన్నెలోకి ఉప్పు వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ హీట్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు ఎంత వేగితే శనగలు అంత టేస్టీగా వస్తాయి.
- ఉప్పు బాగా హీటెక్కిన తర్వాత నూనె కలిపిన శనగలను ఓ రెండు స్పూన్లు వేసుకుని మంటను హైలోనే ఉంచి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- శనగలు ఎప్పుడైతే పుట్నాల మాదిరి పొంగడం స్టార్ట్ అవుతాయో, ఆ సమయంలో మంటను పూర్తిగా తగ్గించి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- శనగలు అన్నీ వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో పుట్నాలను తీసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను హైలో పెట్టి ఉప్పు బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మరో రెండు చెంచాల శనగలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇదే పద్ధతిని చివరి వరకు ఫాలో అవుతూ ఉప్పు శనగలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఉప్పు శనగలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- నూనె మొత్తం శనగలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకుంటేనే వేయించేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి.
- ఉప్పు మనం చేతితో పట్టుకోలేనంత వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే శనగలను వేయగానే ఫ్రై అవుతాయి. లేకపోతే శనగలకు ఉప్పు ఎక్కువ పట్టి తినలేని విధంగా ఉంటాయి.
- శనగలు వేయించే ముందు ఉప్పును హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులో నూనె కలిపిన శనగలు వేసి హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత అవి ఉబ్బడం మొదలైనప్పుడు మంటను పూర్తిగా తగ్గించి వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసేసి మళ్లీ మంటను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి.
