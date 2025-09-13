ETV Bharat / offbeat

గోదారోళ్ల ఫేమస్ "కొబ్బరి ఉప్మా" - ఎండు మిర్చి, కొబ్బరితో అద్దిరిపోతుంది!

బియ్యం రవ్వతో కొబ్బరి ఉప్మా - ఉల్లిపాయలు వేయకుండా చేసుకోవచ్చు!

Published : September 13, 2025 at 3:40 PM IST

Kobbari Upma Recipe in Telugu : గోదారోళ్ల మాటలే కాదు అక్కడి వంటకాలు కూడా ఎంతో బాగుంటాయి. గోదావరి తీరంలో కొబ్బరి తోటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఇక్కడ వంటకాల్లో కొబ్బరి వినియోగం కూడా ఎక్కువే. అలాంటి వాటిల్లో కొబ్బరి ఉప్మా రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎంతో ఫేమస్. ఈ కొబ్బరి ఉప్మాలో ఉల్లిపాయలు వేయకుండా కేవలం ఎండుమిర్చి, పోపు దినుసులు మాత్రమే వాడుతుంటారు. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేలా ఉంటుంది ఈ ఉప్మా. ఓ సారి మీరు కూడా కొబ్బరి ఉప్మా ట్రై చేయండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం రవ్వ - 1 గ్లాసు
  • కొబ్బరి - సగం కాయ
  • ఎండు మిర్చి - 4
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • శనగ పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • నెయ్యి- 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పచ్చిశనగపప్పు, సాయ మినప్పప్పు (పొట్టు ఉన్నది), ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి.
  • పొట్టు మినప్పప్పు ఉప్మాలోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఈ పప్పు రంగు మారే వరకు దోరగా వేయించాలి.
  • అల్లం తరుగు వేయించాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండు మిర్చి వేయించుకోవాలి.
  • చివర్లో కరివేపాకు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుతూ 2 నిమిషాలు వేయించాలి. ఒక వేళ మీకు పల్లీలు ఇష్టంగా అనిపిస్తే ఈ సమయంలోనే వేసుకుని వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత తీసుకునే రవ్వను బట్టి నీళ్లు పోసుకుని మంట హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి మరిగించాలి.
  • ఇపుడు బియ్యం రవ్వ రెడీ చేసుకుని నీళ్లు ఒక పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని రవ్వను దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఎసరు మరుగుతున్న సమయంలో ముందుగా తురిమి పెట్టుకున్న కొబ్బరి వేసుకుని కలపాలి.
  • కొబ్బరి వేయగానే మంట తగ్గించుకుని వేయించిన రవ్వ పోసుకుని ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి.
  • ఇపుడు మూత పెట్టుకుని మంట తగ్గించి సిమ్​లో 10 నుంచి 12 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పైన టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని లేదా ఆవకాయ పచ్చడితో తింటుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.

