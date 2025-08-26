ETV Bharat / offbeat

రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని "ఉండ్రాళ్లు" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! - UNDRALLU RECIPE WITH BOMBAY RAVA

రేపే 'వినాయక చవితి' - తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా చేసుకునే ప్రసాదం రెసిపీ!

Undrallu Recipe with Bombay Rava
Undrallu Recipe with Bombay Rava (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 10:24 AM IST

3 Min Read

Undrallu Recipe with Rava : దేశవ్యాప్తంగా ఏటా భాద్రపద మాసంలో శుక్ల పక్షం చవితి తిథి రోజున కన్నుల పండువగా "వినాయక చవితి" జరుపుకొంటారు. అయితే, ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27, బుధవారం 'గణేశ్ చతుర్థి' వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే చవితి మొదలుకుని నిమజ్జనం వరకూ నవరాత్రుల్లో బొజ్జ గణపయ్యకు రోజూ రకరకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కొలుస్తుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ ప్రిపేర్ చేసే వాటిల్లో 'ఉండ్రాళ్లు' ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. అయితే, వీటిని ఎక్కువ మంది బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా బొంబాయి రవ్వ, బెల్లంతో కూడా అప్పటికప్పుడు కమ్మని ఉండ్రాళ్లు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. వీటి కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈ ప్రసాదం రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇవి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, వీటి తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Undrallu Recipe with Bombay Rava
Rava (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బొంబాయిరవ్వ - ఒక కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకులపొడి - అర చెంచా
  • నెయ్యి - నాలుగు చెంచాలు(తగినంత)
  • నీళ్లు - రెండు కప్పులు

వినాయకుడికి ఇష్టమైన "పాల తాలికలు" - పాలు, తాలికలు విరగకుండా కమ్మగా!

Undrallu Recipe with Bombay Rava
Pesarapappu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే ఈ కమ్మని ప్రసాదం రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పెసరపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లను పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • పెసరపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పచ్చికొబ్బరిని అర కప్పు పరిమాణంలో తురుముకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని బొంబాయి రవ్వను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో రెండు కప్పుల నీళ్లు, బెల్లం తురుము వేసుకొని కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
Undrallu Recipe with Bombay Rava
Kobbari (Getty Images)
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి పాకంలా అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తాజా పచ్చికొబ్బరి తురుము, అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మరగనివ్వాలి. ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బొంబాయిరవ్వను కొద్దికొద్దిగా ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, రెండు చెంచాల నెయ్యిని వేసుకొని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

గణపతికి "మోతీచూర్​ లడ్డూ" - శనగపిండి అవసరమే లేదు!

Undrallu Recipe with Bombay Rava
Cardamom (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు అయ్యేవరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కకు దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది వేడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండ్రాళ్లలా చేసుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా రవ్వ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Undrallu Recipe with Bombay Rava
Ghee (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ వాటర్ హీట్ అయి మరుగుతున్నప్పుడు మూత తీసి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రవ్వ ఉండ్రాళ్లను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని వాటిని అందులో ఉంచి ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల వరకూ ఆవిరిమీద ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, రవ్వతో వినాయకుడు మెచ్చే "ఉండ్రాళ్లు" మీ ముందు ఉంటాయి!

రాగిపిండితో కమ్మని "మోదకాలు" - చవితి రోజున చక్కటి ప్రసాదం!

Undrallu Recipe with Rava : దేశవ్యాప్తంగా ఏటా భాద్రపద మాసంలో శుక్ల పక్షం చవితి తిథి రోజున కన్నుల పండువగా "వినాయక చవితి" జరుపుకొంటారు. అయితే, ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27, బుధవారం 'గణేశ్ చతుర్థి' వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే చవితి మొదలుకుని నిమజ్జనం వరకూ నవరాత్రుల్లో బొజ్జ గణపయ్యకు రోజూ రకరకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కొలుస్తుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ ప్రిపేర్ చేసే వాటిల్లో 'ఉండ్రాళ్లు' ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. అయితే, వీటిని ఎక్కువ మంది బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా బొంబాయి రవ్వ, బెల్లంతో కూడా అప్పటికప్పుడు కమ్మని ఉండ్రాళ్లు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. వీటి కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈ ప్రసాదం రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇవి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, వీటి తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Undrallu Recipe with Bombay Rava
Rava (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బొంబాయిరవ్వ - ఒక కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకులపొడి - అర చెంచా
  • నెయ్యి - నాలుగు చెంచాలు(తగినంత)
  • నీళ్లు - రెండు కప్పులు

వినాయకుడికి ఇష్టమైన "పాల తాలికలు" - పాలు, తాలికలు విరగకుండా కమ్మగా!

Undrallu Recipe with Bombay Rava
Pesarapappu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే ఈ కమ్మని ప్రసాదం రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పెసరపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లను పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • పెసరపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పచ్చికొబ్బరిని అర కప్పు పరిమాణంలో తురుముకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని బొంబాయి రవ్వను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో రెండు కప్పుల నీళ్లు, బెల్లం తురుము వేసుకొని కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
Undrallu Recipe with Bombay Rava
Kobbari (Getty Images)
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి పాకంలా అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తాజా పచ్చికొబ్బరి తురుము, అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మరగనివ్వాలి. ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బొంబాయిరవ్వను కొద్దికొద్దిగా ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, రెండు చెంచాల నెయ్యిని వేసుకొని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

గణపతికి "మోతీచూర్​ లడ్డూ" - శనగపిండి అవసరమే లేదు!

Undrallu Recipe with Bombay Rava
Cardamom (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు అయ్యేవరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కకు దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది వేడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండ్రాళ్లలా చేసుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా రవ్వ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Undrallu Recipe with Bombay Rava
Ghee (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ వాటర్ హీట్ అయి మరుగుతున్నప్పుడు మూత తీసి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రవ్వ ఉండ్రాళ్లను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని వాటిని అందులో ఉంచి ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల వరకూ ఆవిరిమీద ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, రవ్వతో వినాయకుడు మెచ్చే "ఉండ్రాళ్లు" మీ ముందు ఉంటాయి!

రాగిపిండితో కమ్మని "మోదకాలు" - చవితి రోజున చక్కటి ప్రసాదం!

For All Latest Updates

TAGGED:

UNDRALLU RECIPEHOW TO MAKE UNDRALLU AT HOMEGANESH CHATURTHI PRASADAM RECIPEరవ్వతో కమ్మని ఉండ్రాళ్లు తయారీUNDRALLU RECIPE WITH BOMBAY RAVA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.