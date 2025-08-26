Undrallu Recipe with Rava : దేశవ్యాప్తంగా ఏటా భాద్రపద మాసంలో శుక్ల పక్షం చవితి తిథి రోజున కన్నుల పండువగా "వినాయక చవితి" జరుపుకొంటారు. అయితే, ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27, బుధవారం 'గణేశ్ చతుర్థి' వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే చవితి మొదలుకుని నిమజ్జనం వరకూ నవరాత్రుల్లో బొజ్జ గణపయ్యకు రోజూ రకరకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కొలుస్తుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ ప్రిపేర్ చేసే వాటిల్లో 'ఉండ్రాళ్లు' ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. అయితే, వీటిని ఎక్కువ మంది బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా బొంబాయి రవ్వ, బెల్లంతో కూడా అప్పటికప్పుడు కమ్మని ఉండ్రాళ్లు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. వీటి కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్లో ఈ ప్రసాదం రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇవి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, వీటి తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బొంబాయిరవ్వ - ఒక కప్పు
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకులపొడి - అర చెంచా
- నెయ్యి - నాలుగు చెంచాలు(తగినంత)
- నీళ్లు - రెండు కప్పులు
తయారీ విధానం :
- అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే ఈ కమ్మని ప్రసాదం రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పెసరపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లను పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
- పెసరపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పచ్చికొబ్బరిని అర కప్పు పరిమాణంలో తురుముకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని బొంబాయి రవ్వను వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో రెండు కప్పుల నీళ్లు, బెల్లం తురుము వేసుకొని కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి పాకంలా అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తాజా పచ్చికొబ్బరి తురుము, అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మరగనివ్వాలి. ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బొంబాయిరవ్వను కొద్దికొద్దిగా ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, రెండు చెంచాల నెయ్యిని వేసుకొని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు అయ్యేవరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కకు దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- అది వేడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండ్రాళ్లలా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా రవ్వ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాయిల్ చేసుకోవాలి.
- ఆ వాటర్ హీట్ అయి మరుగుతున్నప్పుడు మూత తీసి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రవ్వ ఉండ్రాళ్లను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని వాటిని అందులో ఉంచి ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల వరకూ ఆవిరిమీద ఉడికించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, రవ్వతో వినాయకుడు మెచ్చే "ఉండ్రాళ్లు" మీ ముందు ఉంటాయి!