Undralla Payasam Recipe in Telugu : గణేశ్ ఉత్సవాలు అంటేనే తియ్యని వంటకాలు, నోరూరించే ప్రసాదాలు సమయం. మండపాల దగ్గర పూజ పూర్తి కావడమే ఆలస్యం! భక్తులందరికీ రుచికరమైన ప్రసాదాలు పంచి పెడుతుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా పులిహోర అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, గణపయ్యకు ఉండ్రాళ్లు పాయసం అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఉండ్రాళ్ల పాయసం లేకుంటే పూజ పూర్తికానట్టే అన్నంతగా వాటికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అందుకే ఇవాళ పెసరపప్పుతో ఉండ్రాళ్ల పాయసం ఈజీగా, టేస్టీగా ఎలా తయారు చేయాలో పక్కా కొలతల్లో తెలుసుకుందాం.
గణేశ్ మండపాల్లో "ఈ ప్రసాదం" పంచండి - ఈజీగా, టేస్టీగా 10నిమిషాల్లో రెడీ!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం పిండి - 1 కప్పు
- పెసరప్పు - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- బెల్లం - 1 కప్పు
- కొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
- కిస్మిస్ - 15
- పాలు - కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ముప్పావు కప్పు నీళ్లు, అదే బౌల్తో మిగతా పదార్థాలు తీసుకోవాలి. నీళ్లు ఏ కొలతతో తీసుకుంటారో అన్నింటికీ అదే కొలత పాటించాలి. నీళ్లలో పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం తరుగు వేసుకుని మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నపుడు 1 కప్పు బియ్యం పిండి వేసి కలపాలి. బియ్యం పిండి వేయగానే మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాగా కలుపుతూ 3 నిమిషాల తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- పావు కప్పు పెసరప్పు శుభ్రం చేసుకుని 1.5కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి. కుక్కర్లో ఉడికించుకుంటే 1 కప్పు నీళ్లు సరిపోతాయి. ఇపుడు వేడిచేసి చల్లార్చుకున్న బియ్యం పిండిని ఉండ్రాళ్లు చేసుకోవాలి. సీసం గోళీల సైజులో చేతికి అంటుకోకుండా కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని చిన్న చిన్నగా తయారు చేసుకోవాలి. అందులో రెండు లేదా మూడింటిని మరో చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుని క్రీమ్లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని 3 కప్పుల నీళ్లు పోసి తయారు చేసుకున్న ఉండాళ్లు వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్ మంటపై 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే ఉండ్రాళ్లు నీళ్ల పైకి తేలుతాయి. ఇపుడు ఉడికించిన పెసరప్పును మాష్ చేసుకుని ఉండ్రాళ్లలోకి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా పక్కకు పెట్టుకున్న మూడు ఉండ్రాళ్లలో కాసిన్ని నీళ్లు పోసుకుని క్రీమ్లాగా చేసుకుని కలపాలి.
- రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుని పాయసం చిక్కబడిన తర్వాత 1 కప్పు బెల్లం తురుముకుని వేసుకుని మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత కొబ్బరి పొడి, యాలకుల పొడి వేసి మరో 3 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు మరో గిన్నెలో 1టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో కప్పు కాచినపాలు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతే! ఎంతో రుచికరమైన ఉండ్రాళ్ల పాయసం రెడీ.
"గణేశ్ లడ్డూ" కొనే అవసరం లేదు - ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేయండిలా!
రేషన్ బియ్యంతో "బెల్లం కుడుములు" - ఈజీగా ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చేలా చేయండిలా!