Undralla Payasam: వినాయక చవితికి సమయం ఆసన్నమైంది. వివిధ రూపాల్లో కొలువుదీరేందుకు గణనాథులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇక చవితి ఉత్సవాల్లో గణపతి పూజ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైనవి ప్రసాదాలు. తొమ్మిది రోజుల పాటు వినాయకుడికి రకరకాల వంటకాలను చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. విఘ్నేశ్వరుడికి ఇష్టమైన ప్రసాదాలు అంటే ముందుగా ఉండ్రాళ్ల పాయసం గుర్తుకువస్తుంది. అయితే ఉండ్రాళ్లు చేసినంతా సులువుగా ఉండ్రాళ్ల పాయసం చేయలేరు. కానీ మీకు తెలుసా? మేము చెప్పే పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా వినాయకుడు మెచ్చే కమ్మని ఉండ్రాళ్ల పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
ఉండ్రాళ్ల కోసం:
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - 2 టేబుల్స్పూన్లు
ఉండ్రాళ్ల పాయసం కోసం: నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 చెంచాలు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- పాలు - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి శనగపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు అరగంట నుంచి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- పప్పు నానే లోపు బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే బెల్లాన్ని తురుమి పక్కన ఉంచాలి. పాలను కూడా మరిగించి పూర్తిగా చల్లారేవరకు పక్కన పెట్టాలి. జీడిపప్పు, పచ్చి కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- పప్పు నానిన తర్వాత ఉండ్రాళ్లు తయారు చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన జీడిపప్పు, కొబ్బరి ముక్కలు, కిస్మిస్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. అందులోకి చిటికెడు ఉప్పు, బెల్లం తురుము వేసి కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత నానబెట్టుకున్న శనగపప్పులో సగం అంటే 1 టేబుల్స్పూన్ పప్పు వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి సిమ్లో ఓ 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు కాస్త ఉడికిన తర్వాత అందులోకి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండి నీటిలో పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. బియ్యప్పిండి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతితో సాఫ్ట్ ముద్ద వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండ్రాళ్లుగా చేసుకోవాలి. అయితే పిండి మొత్తాన్ని చేసుకోకుండా కొంచెం పిండిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఉండ్రాళ్లను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని, అందులోకి కొన్ని పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, 1 కప్పు వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఉండ్రాళ్ల పాయసం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి రెండు కప్పుల వాటర్, చిటికెడు ఉప్పు, మిగిలిన శనగపప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు కాస్త ఉడికిన తర్వాత బెల్లం తురుము వేసి పూర్తిగా కరిగే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- బెల్లం కరిగి వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు యాలకుల పొడి, ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఉండ్రాళ్లు వేసుకుని నిధానంగా కలిపి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- శనగపప్పు ఉడికి, ఉండ్రాళ్లు గట్టి పడిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి కాస్త చిక్కబడే వరకు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- పాయసం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి పాన్ను పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పాయసం మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ముందుగానే కాచి చల్లార్చుకున్న పాలను పోసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉండ్రాళ్ల పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండి ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో బెల్లం, నీళ్లు తీసుకోవాలి.
- ఉండ్రాళ్లను పగుళ్లు లేకుండా చాలా స్మూత్గా వచ్చేలా చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఉడికించేటప్పుడు పగలకుండా ఉంటాయి.
- పాలను పాయసం రుచి, చిక్కదనానికి సరిపడేలా పోసుకోవాలి.
పచ్చి కొబ్బరితో చట్నీ, లడ్డూలు కామన్! - ఇలా దోశలు వేస్తే అద్దిరిపోతాయి!
గణపయ్య మెచ్చే "మలై మోదకాలు" - చవితి రోజు సింపుల్గా చేసుకోండిలా!