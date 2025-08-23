ETV Bharat / offbeat

వినాయక చవితి స్పెషల్​ "ఉండ్రాళ్ల పాయసం" - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది! - UNDRALLA PAYASAM

- తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ అయ్యే కమ్మని ప్రసాదం - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Undralla Payasam
Undralla Payasam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 2:32 PM IST

3 Min Read

Undralla Payasam: వినాయక చవితికి సమయం ఆసన్నమైంది. వివిధ రూపాల్లో కొలువుదీరేందుకు గణనాథులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇక చవితి ఉత్సవాల్లో గణపతి పూజ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైనవి ప్రసాదాలు. తొమ్మిది రోజుల పాటు వినాయకుడికి రకరకాల వంటకాలను చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. విఘ్నేశ్వరుడికి ఇష్టమైన ప్రసాదాలు అంటే ముందుగా ఉండ్రాళ్ల పాయసం గుర్తుకువస్తుంది. అయితే ఉండ్రాళ్లు చేసినంతా సులువుగా ఉండ్రాళ్ల పాయసం చేయలేరు. కానీ మీకు తెలుసా? మేము చెప్పే పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా వినాయకుడు మెచ్చే కమ్మని ఉండ్రాళ్ల పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఉండ్రాళ్ల కోసం:

  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Jaggery
బెల్లం తురుము (Getty Images)

ఉండ్రాళ్ల పాయసం కోసం: నెయ్యి - తగినంత

  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​ - కొన్ని
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 చెంచాలు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పాలు - 1 కప్పు
Chana
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి శనగపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు అరగంట నుంచి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • పప్పు నానే లోపు బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే బెల్లాన్ని తురుమి పక్కన ఉంచాలి. పాలను కూడా మరిగించి పూర్తిగా చల్లారేవరకు పక్కన పెట్టాలి. జీడిపప్పు, పచ్చి కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • పప్పు నానిన తర్వాత ఉండ్రాళ్లు తయారు చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన జీడిపప్పు, కొబ్బరి ముక్కలు, కిస్​మిస్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్​ పోసుకోవాలి. అందులోకి చిటికెడు ఉప్పు, బెల్లం తురుము వేసి కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత నానబెట్టుకున్న శనగపప్పులో సగం అంటే 1 టేబుల్​స్పూన్​ పప్పు వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి సిమ్​లో ఓ 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు కాస్త ఉడికిన తర్వాత అందులోకి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి నీటిలో పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. బియ్యప్పిండి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతితో సాఫ్ట్​ ముద్ద వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
Coconut
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండ్రాళ్లుగా చేసుకోవాలి. అయితే పిండి మొత్తాన్ని చేసుకోకుండా కొంచెం పిండిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఉండ్రాళ్లను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని, అందులోకి కొన్ని పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, 1 కప్పు వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఉండ్రాళ్ల పాయసం కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి రెండు కప్పుల వాటర్​, చిటికెడు ఉప్పు, మిగిలిన శనగపప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు కాస్త ఉడికిన తర్వాత బెల్లం తురుము వేసి పూర్తిగా కరిగే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • బెల్లం కరిగి వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు యాలకుల పొడి, ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఉండ్రాళ్లు వేసుకుని నిధానంగా కలిపి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
Milk
పాలు (Getty Images)
  • శనగపప్పు ఉడికి, ఉండ్రాళ్లు గట్టి పడిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి కాస్త చిక్కబడే వరకు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • పాయసం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి కలిపి పాన్​ను పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పాయసం మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ముందుగానే కాచి చల్లార్చుకున్న పాలను పోసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉండ్రాళ్ల పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Undralla Payasam
ఉండ్రాళ్ల పాయసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండి ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో బెల్లం, నీళ్లు తీసుకోవాలి.
  • ఉండ్రాళ్లను పగుళ్లు లేకుండా చాలా స్మూత్​గా వచ్చేలా చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఉడికించేటప్పుడు పగలకుండా ఉంటాయి.
  • పాలను పాయసం రుచి, చిక్కదనానికి సరిపడేలా పోసుకోవాలి.

