అమ్మమ్మల నాటి "ఉల్లిపాయ పచ్చికారం" - అన్నం, జొన్నరొట్టెల్లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!

- పోపు లేకుండానే కమ్మని 'కారం' రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Ullipaya Pachi Karam Recipe
Ullipaya Pachi Karam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Ullipaya Pachi Karam Recipe : నేటి రోజుల్లో అంటే మారిన జీవనశైలికి అనుగుణంగా ఆహారపు అలవాట్లు మారాయి. రెస్టారెంట్లు, దాబాలు, హోటల్స్, బిర్యానీ సెంటర్లు ఇలా రకరకాల ఫుడ్ సెంటర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇలా ఆర్డర్ పెడితే అలా నచ్చిన ఫుడ్ నిమిషాల్లోనే ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. కానీ, ఇవేమీ అందుబాటులో లేని మన అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మల రోజుల్లో ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే భోజనంలోకి రకరకాల వంటలు ప్రిపేర్ చేసుకుని కమ్మగా, కడుపునిండా తినేవారు.

ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, పాతకాలం నాటి కమ్మని "ఉల్లిపాయ పచ్చికారం". ఎలాంటి హడావుడీ లేకుండా అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పోపు కూడా అవసరం లేకుండానే ఈ కారం అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి దీన్ని వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఇది రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, జొన్నరొట్టెల్లోకీ చాలా బాగుంటుంది. పచ్చిమిర్చిని కాల్చడం తప్ప, మిగతా ప్రాసెస్​కి పొయ్యి వెలిగించే అవసరం కూడా లేదు. మరి, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ​ నోరూరించే ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చికారానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Ullipaya Pachi Karam Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • చిన్న సైజ్ అల్లం ముక్కలు - ఏడెనిమిది
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ఉల్లిగడ్డలు - మూడ్నాలుగు
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి
  • నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు

Ullipaya Pachi Karam Recipe
నిమ్మరసం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పచ్చిమిర్చిలను పట్టుకారు సహాయంతో అన్ని వైపులా నల్లని మచ్చలు ఏర్పడే వరకు లో-ఫ్లేమ్​లో నెమ్మదిగా కాల్చుకోవాలి.
  • పండిన పచ్చిమిర్చిలను తీసుకుంటే ఉల్లిపాయ పచ్చికారం మరింత రుచికరంగా వస్తుంది.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ లేదా చిన్న రోలు తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, ముందుగా కాల్చుకున్న పచ్చిమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.

Ullipaya Pachi Karam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం ఉల్లిగడ్డలను పైన పొట్టు తీసుకుని నిలువుగా, సన్నని చీలికలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉల్లిపాయలన్నింటినీ కట్ చేసుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను చేతితో బాగా నలుపుతూ పాయలు పాయలుగా విడగొట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, రుచిని బట్టి తగినంత ఎండుకారం, ధనియాల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
Ullipaya Pachi Karam Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఈ రెసిపీలో పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను వేసుకున్నాం కాబట్టి ఎండుకారాన్ని వేసుకునే ముందు మీరు తినే కారాన్ని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై నిమ్మరసం పిండుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా చేతితో బాగా నలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపిన తర్వాత చివర్లో పై నుంచి కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "ఉల్లిపాయ పచ్చికారం" రెడీ అవుతుంది!

