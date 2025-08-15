Ullipaya Gujju Pachadi: ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చాలా మంది వంట ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తుంటారు. పోనీ బయటికి వెళ్లి తెచ్చుకుందామా అంటే టైమ్ ఉండదు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక సతమతమవుతుంటారు. అయితే ఇకపై అటువుంటి టెన్షన్ అక్కర్లేకుండా చాలా సింపుల్ అండే టేస్టీగా చేసుకునే రెసిపి ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి. ఉల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి కాంబినేషన్తో చేసే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్లోకీ పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా రుచికరమైన ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 20
- ఉల్లిపాయలు - 5
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజ్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పావు కప్పు వాటర్ పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఎండుమిరపకాయలపై తొడిమలు తీసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానిన తర్వాత గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోని చింతపండు పిప్పిని బయట పడేసి గుజ్జు పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఎండు మిరపకాయలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు అదే నూనెలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగి లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ఎండుమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి కారం పొడి ఉన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇందులోకి ముందే చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జు పోసి అంతా కలిసేలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కారం పొడి, ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, చింతపండు గుజ్జు బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చివరగా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్లో ఉన్నవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఎండు మిరపకాయలను మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు పూర్తిగా కలర్ మారాల్సిన పనిలేదు. లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది. అలాగే ఈ పచ్చడికి తాలింపు అవసరం లేదు. తాలింపు లేకపోతేనే రుచి బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే పెట్టుకుని అయినా తినొచ్చు. చింతపండు గుజ్జు చిక్కగానే ఉండాలి. పల్చగా అయితే పచ్చడికి పట్టగా టేస్ట్ అంతగా ఉండదు.
