కమ్మని "ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది! - ULLIPAYA GUJJU PACHADI

- ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి - అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్​లోకీ పర్ఫెక్ట్​!

Ullipaya Gujju Pachadi
Ullipaya Gujju Pachadi (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 2:02 PM IST

Ullipaya Gujju Pachadi: ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చాలా మంది వంట ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తుంటారు. పోనీ బయటికి వెళ్లి తెచ్చుకుందామా అంటే టైమ్​ ఉండదు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక సతమతమవుతుంటారు. అయితే ఇకపై అటువుంటి టెన్షన్​ అక్కర్లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండే టేస్టీగా చేసుకునే రెసిపి ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి. ఉల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి కాంబినేషన్​తో చేసే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్​ చేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్​లోకీ పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా రుచికరమైన ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • ఉల్లిపాయలు - 5
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజ్​
Onions
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పావు కప్పు వాటర్​ పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఎండుమిరపకాయలపై తొడిమలు తీసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానిన తర్వాత గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోని చింతపండు పిప్పిని బయట పడేసి గుజ్జు పక్కన ఉంచాలి.
Tamarind
చింతపండు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఎండు మిరపకాయలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు అదే నూనెలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ఎండుమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Red Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసి కారం పొడి ఉన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇందులోకి ముందే చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జు పోసి అంతా కలిసేలా మొత్తం మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • కారం పొడి, ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, చింతపండు గుజ్జు బాగా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత చివరగా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ullipaya Gujju Pachadi
ఉల్లిపాయ గుజ్జు పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్​లో ఉన్నవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఎండు మిరపకాయలను మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు పూర్తిగా కలర్​ మారాల్సిన పనిలేదు. లైట్​గా వేగితే సరిపోతుంది. అలాగే ఈ పచ్చడికి తాలింపు అవసరం లేదు. తాలింపు లేకపోతేనే రుచి బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే పెట్టుకుని అయినా తినొచ్చు. చింతపండు గుజ్జు చిక్కగానే ఉండాలి. పల్చగా అయితే పచ్చడికి పట్టగా టేస్ట్​ అంతగా ఉండదు.

