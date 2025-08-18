ETV Bharat / offbeat

పుల్లటి, చిక్కటి "రెస్టారెంట్​ స్టైల్ ఉలవచారు" - సరైన కొలతలతో ఇలా చేయండి! - ULAVACHARU

ఉలవచారులో ఎన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలో తెలుసా? - నూనె కాదు వేయాల్సింది!

ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 2:53 PM IST

3 Min Read

Ulavacharu Recipe in Telugu : తెలుగు ప్రజలకు ఆవకాయ ఎంత ఇష్టమో! ఉలవచారు కూడా అంతే ఇష్టం అనడంలో సందేహమే లేదు. తెల్లన్నంలోకి చిక్కటి వేడి వేడి ఉలవచారు పోసుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. కానీ, ఉలవచారులో ఎన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించాలో, ఏమేం పదార్థాలు కలపాలో చాలా మందికి తెలియదు. కొంతమంది చింతపండు బదులు టమోటా ముక్కలు వేస్తుంటారు. అయితే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఉలవచారు ఇలా తయారు చేస్తే మీ కిచెన్ ఘుమఘుమలాడుతుంది.

"వెజ్ పులావ్" పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేయండి - బిర్యానీ వాసన, రుచి​ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది!

ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)

ఇలా చేయండి :

  1. ఉలవలను రాత్రంతా నానబెట్టుకుని అదే నీటితో చారు పెట్టుకోవాలి.
  2. ఉలవ చారులోకి నూనె కాకుండా నెయ్యి వేసుకుంటే కమ్మగా ఉంటుంది.
  3. చారు చివర్లో చింతపండు రసం పోసుకుని, క్రీమ్ వేసుకుంటే చిక్కగా వస్తుంది.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎర్ర ఉలవలు - 1 గ్లాసు
  • నల్ల ఉలవలు - 1 గ్లాసు
  • చింతపండు - 50 గ్రా
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • నల్ల ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఎండు మిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఉలవచారు కోసం నల్ల ఉలవలు చాలా బాగుంటాయి. కానీ, తెల్ల ఉలవలను కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఉలవలను బాగా శుభ్రం చేసి కడిగి ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. 2 గ్లాసుల ఉలవలకు నాలుగింతల నీళ్లు పోసుకుని మారినేట్ చేసుకోవాలి. మీరు 1 గ్లాసు ఉలవలు తీసుకుంటే నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఉలవలను చాలా ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే సాయంత్రం నానబెట్టుకుని ఉదయం చారు చేసుకోవాలి.
  • బాగా నానిపోయిన తర్వాత నానబెట్టిన నీళ్లు పారబోయకుండా 5 లీటర్ల కుక్కర్​లోకి తీసుకుని మంట 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని మరో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)
  • అరగంట తర్వాత మూత తీసి జల్లెడతో వడగట్టుకోవాలి. ఉలవలను గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ రసం తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని రసంలో కలపాలి. ఇపుడు నానబెట్టిన చింత పండులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని రసం తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఉలవచారు తయారీ కోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఉలవచారు నెయ్యితో చేస్తేనే బాగుంటుంది. మీ దగ్గర నెయ్యి అందుబాటులో లేకుంటే సగం నెయ్యి, సగం నూనె అయినా వేసుకుని ట్రై చేయండి.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)
  • ఇపుడు 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు రెబ్బల వెల్లుల్లి సన్నగా తురుముకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 4 ఎండు మిర్చి వేసుకుని కలిపి కరివేపాకు 2 రెమ్మలు వేసుకోవాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత మూడు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారి మెత్తబడిన తర్వాత వేయించిన ధనియాల పొడి, కారం వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)
  • మాంచి ఘాటెక్కిన వాసన రాగానే ఈ సమయంలో ఉలవచారు పోసుకుని, ఆ తర్వాత చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • మొత్తం రుచి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసుకోవచ్చు.
  • 15 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత వేడి వేడి ఉలవచారు రెడీ. పైన కాస్త ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచి ఎంతో బాగుంటుంది.

"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!

ఎవరికీ తెలియని "బెండకాయ కర్రీ" - ఈ స్టైల్​లో చేస్తే అస్సలు మిగల్చరు!

Ulavacharu Recipe in Telugu : తెలుగు ప్రజలకు ఆవకాయ ఎంత ఇష్టమో! ఉలవచారు కూడా అంతే ఇష్టం అనడంలో సందేహమే లేదు. తెల్లన్నంలోకి చిక్కటి వేడి వేడి ఉలవచారు పోసుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. కానీ, ఉలవచారులో ఎన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించాలో, ఏమేం పదార్థాలు కలపాలో చాలా మందికి తెలియదు. కొంతమంది చింతపండు బదులు టమోటా ముక్కలు వేస్తుంటారు. అయితే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఉలవచారు ఇలా తయారు చేస్తే మీ కిచెన్ ఘుమఘుమలాడుతుంది.

"వెజ్ పులావ్" పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేయండి - బిర్యానీ వాసన, రుచి​ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది!

ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)

ఇలా చేయండి :

  1. ఉలవలను రాత్రంతా నానబెట్టుకుని అదే నీటితో చారు పెట్టుకోవాలి.
  2. ఉలవ చారులోకి నూనె కాకుండా నెయ్యి వేసుకుంటే కమ్మగా ఉంటుంది.
  3. చారు చివర్లో చింతపండు రసం పోసుకుని, క్రీమ్ వేసుకుంటే చిక్కగా వస్తుంది.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎర్ర ఉలవలు - 1 గ్లాసు
  • నల్ల ఉలవలు - 1 గ్లాసు
  • చింతపండు - 50 గ్రా
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • నల్ల ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఎండు మిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఉలవచారు కోసం నల్ల ఉలవలు చాలా బాగుంటాయి. కానీ, తెల్ల ఉలవలను కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఉలవలను బాగా శుభ్రం చేసి కడిగి ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. 2 గ్లాసుల ఉలవలకు నాలుగింతల నీళ్లు పోసుకుని మారినేట్ చేసుకోవాలి. మీరు 1 గ్లాసు ఉలవలు తీసుకుంటే నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఉలవలను చాలా ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే సాయంత్రం నానబెట్టుకుని ఉదయం చారు చేసుకోవాలి.
  • బాగా నానిపోయిన తర్వాత నానబెట్టిన నీళ్లు పారబోయకుండా 5 లీటర్ల కుక్కర్​లోకి తీసుకుని మంట 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని మరో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)
  • అరగంట తర్వాత మూత తీసి జల్లెడతో వడగట్టుకోవాలి. ఉలవలను గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ రసం తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని రసంలో కలపాలి. ఇపుడు నానబెట్టిన చింత పండులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని రసం తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఉలవచారు తయారీ కోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఉలవచారు నెయ్యితో చేస్తేనే బాగుంటుంది. మీ దగ్గర నెయ్యి అందుబాటులో లేకుంటే సగం నెయ్యి, సగం నూనె అయినా వేసుకుని ట్రై చేయండి.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)
  • ఇపుడు 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు రెబ్బల వెల్లుల్లి సన్నగా తురుముకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 4 ఎండు మిర్చి వేసుకుని కలిపి కరివేపాకు 2 రెమ్మలు వేసుకోవాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత మూడు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారి మెత్తబడిన తర్వాత వేయించిన ధనియాల పొడి, కారం వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
ulavacharu_recipe_in_telugu
ulavacharu_recipe_in_telugu (getty images)
  • మాంచి ఘాటెక్కిన వాసన రాగానే ఈ సమయంలో ఉలవచారు పోసుకుని, ఆ తర్వాత చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • మొత్తం రుచి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసుకోవచ్చు.
  • 15 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత వేడి వేడి ఉలవచారు రెడీ. పైన కాస్త ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచి ఎంతో బాగుంటుంది.

"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!

ఎవరికీ తెలియని "బెండకాయ కర్రీ" - ఈ స్టైల్​లో చేస్తే అస్సలు మిగల్చరు!

For All Latest Updates

TAGGED:

ULAVACHARU RECIPE IN TELUGUఉలవచారు తయారీ విధానంRESTAURANT STYLE ULAVACHARUBEST ULAVACHARU RECIPEULAVACHARU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.