Ulavacharu Recipe in Telugu : తెలుగు ప్రజలకు ఆవకాయ ఎంత ఇష్టమో! ఉలవచారు కూడా అంతే ఇష్టం అనడంలో సందేహమే లేదు. తెల్లన్నంలోకి చిక్కటి వేడి వేడి ఉలవచారు పోసుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. కానీ, ఉలవచారులో ఎన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించాలో, ఏమేం పదార్థాలు కలపాలో చాలా మందికి తెలియదు. కొంతమంది చింతపండు బదులు టమోటా ముక్కలు వేస్తుంటారు. అయితే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉలవచారు ఇలా తయారు చేస్తే మీ కిచెన్ ఘుమఘుమలాడుతుంది.
ఇలా చేయండి :
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఎర్ర ఉలవలు - 1 గ్లాసు
- నల్ల ఉలవలు - 1 గ్లాసు
- చింతపండు - 50 గ్రా
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- నల్ల ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఎండు మిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బెల్లం ముక్క - చిన్నది
తయారీ విధానం :
- ఉలవచారు కోసం నల్ల ఉలవలు చాలా బాగుంటాయి. కానీ, తెల్ల ఉలవలను కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఉలవలను బాగా శుభ్రం చేసి కడిగి ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. 2 గ్లాసుల ఉలవలకు నాలుగింతల నీళ్లు పోసుకుని మారినేట్ చేసుకోవాలి. మీరు 1 గ్లాసు ఉలవలు తీసుకుంటే నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఉలవలను చాలా ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే సాయంత్రం నానబెట్టుకుని ఉదయం చారు చేసుకోవాలి.
- బాగా నానిపోయిన తర్వాత నానబెట్టిన నీళ్లు పారబోయకుండా 5 లీటర్ల కుక్కర్లోకి తీసుకుని మంట 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత మూత తీసి జల్లెడతో వడగట్టుకోవాలి. ఉలవలను గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ రసం తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని రసంలో కలపాలి. ఇపుడు నానబెట్టిన చింత పండులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని రసం తీసి పెట్టుకోవాలి.
- ఉలవచారు తయారీ కోసం స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఉలవచారు నెయ్యితో చేస్తేనే బాగుంటుంది. మీ దగ్గర నెయ్యి అందుబాటులో లేకుంటే సగం నెయ్యి, సగం నూనె అయినా వేసుకుని ట్రై చేయండి.
- ఇపుడు 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, నాలుగు రెబ్బల వెల్లుల్లి సన్నగా తురుముకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 4 ఎండు మిర్చి వేసుకుని కలిపి కరివేపాకు 2 రెమ్మలు వేసుకోవాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత మూడు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారి మెత్తబడిన తర్వాత వేయించిన ధనియాల పొడి, కారం వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మాంచి ఘాటెక్కిన వాసన రాగానే ఈ సమయంలో ఉలవచారు పోసుకుని, ఆ తర్వాత చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకోవాలి.
- మొత్తం రుచి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసుకోవచ్చు.
- 15 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత వేడి వేడి ఉలవచారు రెడీ. పైన కాస్త ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచి ఎంతో బాగుంటుంది.