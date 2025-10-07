ETV Bharat / offbeat

ఎప్పుడైనా "ఉలవచారు కరివేపాకు బోండాలు" తిన్నారా? - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

- మైదా లేకుండా రుచికరమైన బోండాలు - తక్కువ నూనెతో సింపుల్​గా రెడీ!

Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe
Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe : మనలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి మైసూర్ బోండా. అయితే, వీటిని నార్మల్​గా మైదా, గోధుమపిండి వంటి వాటితో ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కొందరు రాగిపిండితోనూ బోండాలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ, ఇవి కాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా "ఉలవచారు కరివేపాకు బోండాలు" తిన్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇవి మైదా పిండితో చేసే వాటి కంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! చట్నీతో పని లేకుండా వీటిని హాయిగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ వెరైటీ బోండా రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - శనగపిండి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
  • అర కప్పు - ఉలవచారు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • అరటీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • పావు స్పూన్ - బేకింగ్ సోడా
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండి యాడ్ చేయడం ద్వారా బోండాలు క్రిస్పీగా వస్తాయి.
  • అలాగే, ఉలవచారు తాజాగా, చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే ప్రత్యేకమైన రుచి, పరిమళం వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మీరు ఉలవచారును ఇంట్లో రెడీ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. లేదంటే బయట రెడీమేడ్​గానూ ఉలవచారు లభిస్తుంది. దాన్ని అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
  • కరివేపాకును తరిగి కాకుండా వీలైతే మెత్తగా నూరి వేసుకుంటే బోండాలకు మరింత రుచి వస్తుంది.

అరటిపండుతో టేస్టీ "పొంగనాలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - చట్నీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!

Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్​గా చిక్కని ఉలవచారును అర కప్పు పరిమాణంలో సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఉలవచారు పల్చగా ఉండకూడదు.
  • ఒకవేళ పలుచగా ఉన్నట్లయితే కొంచెం మరిగించి చిక్కగా చేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ సమయం ఉంటే కరివేపాకు మెత్తగా నూరి తీసుకున్నా పర్వాలేదు.

చుక్క నూనె లేకుండానే - క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు"! - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!

Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో శనగపిండిని తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో చిక్కని ఉలవచారు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, బేకింగ్ సోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బోండాల్లా చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Ulavacharu Karivepaku Bonda Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు చిల్లుల గరిటె తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • నూనెలో నురగలు తగ్గి రెండు వైపులా మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా టిష్యూ కాగితం అదనపు నూనెను పీల్చేస్తుంది.
  • ఆ తర్వాత నిమ్మచెక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో సర్వ్ చేసుకుని తినండి. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో అద్దిరిపోయే "ఉలవచారు కరివేపాకు బోండాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!

కీరదోసతో కరకరలాడే హెల్దీ "చిప్స్" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

For All Latest Updates

TAGGED:

ULAVACHARU KARIVEPAKU BONDA PROCESSBONDA RECIPEBREAKFAST RECIPES IN TELUGUఉలవచారు కరివేపాకు బోండా తయారీULAVACHARU KARIVEPAKU BONDA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.