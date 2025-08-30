Ulava Pachadi Recipe in Nalgonda Style : "ఉలవలు" ఈ పేరు వినగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే రెసిపీ 'చారు'. వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా ఉలవ చారు పోసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగే వేరబ్బా! అంతేకాదు, ఉలవల్లో శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కాల్షియం, ఐరన్, ఫాస్ఫరస్లతో పాటు మరెన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.అయితే, పోషకాల స్టోర్ హౌస్గా చెప్పుకునే ఉలవలతో కేవలం చారు మాత్రమే కాదు మంచి రుచికరమైన 'పచ్చడి'ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
నల్గొండ స్టైల్లో తయారు చేసుకునే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ శ్రమ కూడా అక్కర్లేదు. ఇంట్లోనే ఉన్న చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపించేంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ పచ్చడి! ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు టిఫెన్స్లోకి కూడా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ నోరూరించే ఉలవ పచ్చడికి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- ఉలవలు - ఒక కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- ఆవాలు - పావుటీస్పూన్
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- నూనె - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
తయారీ విధానం :
- కమ్మని ఉలవ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఉలవలను వేసి కలుపుతూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకునే క్రమంలో మాడిపోకుండా మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
- ఉలవలు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చల్లారిన ఉలవలు వేసి బరకగా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉలవ పొడిలో కొద్దిగా వాటర్, ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మీ రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసుకొని మరొకసారి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా రోట్లో రుబ్బుకున్న విధంగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. అనంతరం అందులోకి తాలింపుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు, కరివేపాకు వేసుకొని పోపుని మంచిగా వేయించాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి దాన్ని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నల్గొండ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "ఉలవ పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!
