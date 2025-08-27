Udupi Hotel Style Chutney : ఉడిపి హోటల్ టిఫిన్స్ ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. పదార్థాల రంగు చూడచక్కగా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. అయితే, ఉడిపి హెటల్ సాంబార్, చట్నీ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇళ్లలో ఎన్ని పదార్థాలు వేసి చేసినా సరే ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ రుచి అనిపించదు. కానీ, ఇవాళ ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఈ చట్నీ ఇడ్లీ, దోసె, వడ, ఊతప్పం లాంటి టిఫిన్లలోకి తినేయొచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - ఒక కప్పు
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- పచ్చి మిర్చి - 4
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పచ్చికొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - చిటికెడు
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని ముందుగా ఒక కప్పు పల్లీలు వేయించుకోవాలి. సన్నటి మంటపై నిదానంగా వేయించడం వల్ల పల్లీలు పైపైన మాత్రమే కాకుండా లోపల కూడా వేగుతాయి. పల్లీలు రంగు మారి పొట్టు ఊడుతున్న సమయంలో పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని గుప్పెడు కొత్తిమీరను కాడలతో సహా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరి కొద్దిగా నూనె వేసి పచ్చి మిర్చి వేయించాలి. పచ్చి మిర్చి తుంచి వేయించడం వల్ల చిట్లకుండా ఉంటాయి. 2 నిమిషాల తర్వాత పచ్చిమిర్చితోపాటు జీలకర్ర వేయించి పక్కకు తీసుకుని ఉల్లిపాయలను వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలను వేయించి తీసుకోవడం వల్ల చట్నీ మంచి కలర్ వస్తుంది. బాగా వేయించిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు చట్నీ కోసం పోపు కలపడానికి అదే కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఎండు మిర్చి, జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి వేయించిన పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు, పచ్చికొబ్బరి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు, వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చట్నీ గట్టిగా ఉంటే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని టూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పోపు కూడా వేసుకుని కలపాలి.
