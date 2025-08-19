Udipi style Poori Curry : "పూరీ" మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ప్రతిరోజు పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. అయితే పూరీని ఎంజాయ్ చేస్తూ తినాలంటే అందులోకి చేసే పూరీ కర్రీ టేస్టీగా ఉండాలి. అప్పుడే ఒకటి తినే దగ్గర రెండు మూడు లాగిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తమకు నచ్చినట్లుగా పూరీ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఉడిపి స్టైల్లో పూరీ కూర తయారు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా వెరీ ఈజీ. ఇక ఒక్కసారి ఈ కర్రీని ఇంట్లో చేసుకుని తింటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకుని తింటుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఉడిపి స్టైల్ పూరీ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శనగపిండి - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - 4
- క్యారెట్ - 1
- టమాటా - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చి బఠాణీ - 1 టేబుల్స్పూన్
- బంగాళదుంప - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కోసం ఇందులోకి అవసరమైన బంగాళాదుంపను మెత్తగా ఉడికించి పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని చీల్చుకుని సగానికి కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. క్యారెట్, టమాటాను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి శనగపిండి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన పెట్టాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, శనగపప్పు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పసుపు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ ముక్కలు, పచ్చి బఠాణీ వేసి మగ్గించుకోవాలి.
- ఉల్లి, క్యారెట్ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు ఉడికించిన బంగాళదుంప మిశ్రమం వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి బాగా కలిపిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందు కలుపుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా పూరీల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఉడిపి స్టైల్ పూరీ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉల్లిపాయలు వేయించుకునే క్రమంలో అవి కాస్త మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మరీ మెత్తగా ఉడికితే కూర గుజ్జు గుజ్జుగా మారి తినేటప్పుడు మంచి రుచికరంగా ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పూరీ కర్రీకి మంచి టేస్ట్, చిక్కదనాన్ని అందించే సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ శనగపిండి. దీన్ని యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు అస్సలు ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని వేసుకోవాలి.
- మీ దగ్గర ప్రోజన్ బఠాణీ ఉంటే నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు వేసుకోవాలి. అదే పచ్చి బఠాణీ ఉంటే ఉల్లిపాయలతో కలిపి వేయించుకోవాలి.
- ఇందులో ఎండు కారం వేయం కాబట్టి, పచ్చిమిర్చిని చూసి వేసుకోండి.
