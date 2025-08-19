ETV Bharat / offbeat

ఉడిపి స్టైల్​ "పూరీ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు! - UDIPI STYLE POORI CURRY

ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ 'పూరీ కర్రీ' చేసుకోండి - హోటల్ స్టైల్​లో పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది!

Udipi style Poori Curry
Udipi style Poori Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025

3 Min Read

Udipi style Poori Curry : "పూరీ" మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ప్రతిరోజు పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. అయితే పూరీని ఎంజాయ్​ చేస్తూ తినాలంటే అందులోకి చేసే పూరీ కర్రీ టేస్టీగా ఉండాలి. అప్పుడే ఒకటి తినే దగ్గర రెండు మూడు లాగిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తమకు నచ్చినట్లుగా పూరీ కర్రీ ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఉడిపి స్టైల్లో పూరీ కూర తయారు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్​ కూడా వెరీ ఈజీ. ఇక ఒక్కసారి ఈ కర్రీని ఇంట్లో చేసుకుని తింటే మళ్లీ మళ్లీ ఇలానే చేసుకుని తింటుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఉడిపి స్టైల్​ పూరీ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Besan
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు: ​

  • శనగపిండి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • క్యారెట్​ - 1
  • టమాటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చి బఠాణీ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • బంగాళదుంప - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కోసం ఇందులోకి అవసరమైన బంగాళాదుంపను మెత్తగా ఉడికించి పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని చీల్చుకుని సగానికి కట్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. క్యారెట్​, టమాటాను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి శనగపిండి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన పెట్టాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, శనగపప్పు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పసుపు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​ ముక్కలు, పచ్చి బఠాణీ వేసి మగ్గించుకోవాలి.
  • ఉల్లి, క్యారెట్​ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత ఒక గ్లాస్​ వాటర్​ పోసి మరిగించుకోవాలి.
Vegetables
కూరగాయలు (Getty Images)
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు ఉడికించిన బంగాళదుంప మిశ్రమం వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి బాగా కలిపిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందు కలుపుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా పూరీల్లోకి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఉడిపి స్టైల్​ పూరీ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Udipi style Poori Curry
పూరీ కర్రీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉల్లిపాయలు వేయించుకునే క్రమంలో అవి కాస్త మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మరీ మెత్తగా ఉడికితే కూర గుజ్జు గుజ్జుగా మారి తినేటప్పుడు మంచి రుచికరంగా ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • పూరీ కర్రీకి మంచి టేస్ట్​, చిక్కదనాన్ని అందించే సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ శనగపిండి. దీన్ని యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు అస్సలు ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని వేసుకోవాలి.
  • మీ దగ్గర ప్రోజన్​ బఠాణీ ఉంటే నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు వేసుకోవాలి. అదే పచ్చి బఠాణీ ఉంటే ఉల్లిపాయలతో కలిపి వేయించుకోవాలి.
  • ఇందులో ఎండు కారం వేయం కాబట్టి, పచ్చిమిర్చిని చూసి వేసుకోండి.

