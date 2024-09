ETV Bharat / offbeat

ఔరా అనిపిస్తున్న తెనాలి యువకుడి ప్రతిభ - టైప్‌రైటర్‌తో అందమైన బొమ్మలకు ప్రాణం - Tenali Type writing Artist

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Nizamuddin of Tenali Typewriting Artist Drawing Amazing Images Through His Typewriter : ప్రతి ఒకరిలో ఏదో ఒక ప్రతిభ దాగి ఉంటుంది. నిరంతర సాధనతో ఆ ప్రతిభకు పదును పెట్టుకుంటే మంచి స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని అందుకోవచ్చు. అందుకు ఉదాహరణే ఈ యువకుడు. చిన్నతనంలోనే తన ఆసక్తికి మెరుగులు దిద్దుకున్నాడు. చిత్రకళలో ఎలాంటి శిక్షణ లేకపోయినా తనదైన శైలి సృష్టించుకున్నాడు. టైప్‌రైటర్‌తో అందమైన బొమ్మలకు ప్రాణం పోస్తూ వహ్వా అనిపిస్తున్నాడు.

టైప్‌మెషిన్‌తో బొమ్మలు వేస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు షేక్‌ నిజాముద్దీన్‌. గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన ఇతడు డిగ్రీ పూర్తిచేశాడు. తండ్రి కూడా చిత్రకారుడే కావడంతో తానూ అలాగే బొమ్మలు గీయాలని అనుకునేవాడు. మూడో తరగతిలో డ్రాయింగ్‌ టీచర్ తన బొమ్మ వేశాక ఆ సంకల్పం మరింత బలపడిందంటున్నాడు. చదువుకుంటూనే ఖాళీ సమయాల్లో బొమ్మలు వేయడం సాధన చేసేవాడు.

