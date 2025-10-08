ETV Bharat / offbeat

"TTD 2026 డైరీలు, క్యాలెండర్లు" విడుదల - ఇలా చేస్తే నేరుగా ఇంటికే పంపిస్తారు!

నూతన సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలు విడుదల - ఆన్​లైన్​ బుకింగ్ ఇలా!

ttd_calendar_2026_online_booking
ttd_calendar_2026_online_booking (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
TTD Calendar 2026 Online Booking : తిరుమల: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) 2026 సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలను విడుదల చేసింది. తిరుమల శ్రీవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో, టీటీడీ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించింది. నూతన సంవత్సరం డైరీలు, క్యాలెండర్లు తిరుమల, తిరుపతిలోని దేవస్థానం పరిపాలనా భవనాల ఎదురుగా ఉన్న సేల్స్ కౌంటర్‌, శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం సమీపంలోని ధ్యాన మందిరం, తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం ప్రాంతాలు, తిరుచానూరులో ఉన్న తితిదే పబ్లికేషన్ స్టాల్స్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపింది.

ttd_calendar_2026_online_booking
ttd_calendar_2026_online_booking (Eenadu)

తిరుమల, తిరుపతిలోనే కాకుండా విజయవాడ, విశాఖపట్నం, చెన్నై, హైదరాబాద్‌లోని హిమాయత్‌నగర్, జూబ్లీహిల్స్ శ్రీవారి ఆలయాల్లోనూ క్యాలెండర్లు, డైరీలను భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి, వేలూరు, రాజమండ్రి, కర్నూలు, కాకినాడ, నెల్లూరులోని టీటీడీ కల్యాణ మండపాల్లో 2026 సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపింది. ఇవేగాకుండా దేవస్థానం వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకుంటే తపాలా శాఖ ద్వారా డైరీలు, క్యాలెండర్లను పొందే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ అవకాశం గతంలో మాదిరిగానే కొనసాగుతుందని www.tirumala.org, ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా పొందవచ్చని తెలిపింది.

టీటీడీ 2026 నూతన సంవత్సరం క్యాలెండర్, డైరీ కావాలనుకునే భక్తులు ఆఫ్‌లైన్‌లో, పోస్టల్ విధానం ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇకపై వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ చేసి ఇంటికే తెప్పించుకోవచ్చు. వాటిని ఎలా బుక్​ చేసుకోవాలంటే!

2025 ధరలు ఇలా (అవగాహన కోసమే, ప్రస్తుతం మార్పులు ఉండొచ్చు)

  • శ్రీవారి పెద్ద డైరీ ధర రూ.150
  • చిన్న డైరీ రూ.120
  • 12 షీట్​ క్యాలెండర్‌ రూ.130
  • టేబుల్‌ క్యాలెండర్‌ రూ.75
  • ఆన్​లైన్​లో బుక్ చేసుకునే భక్తులు ధరతో పాటు పోస్టల్‌ ఛార్జీలు కూడా చెల్లించాలి.
ttd_calendar_2026_online_booking
ttd_calendar_2026_online_booking (Eenadu)

ఆన్​లైన్​లో బుకింగ్ ఇలా

  • ముందుగా https://ttdevasthanams.ap.gov.in/ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి. హోమ్​ పేజీలో శ్రీవారి చిత్రానికి కుడివైపున కింద More Services ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత Diaries/Calendar/panchagam ఆప్షన్​ ఎంచుకోవాలి.
  • కొత్త పేజీ ఓపెన్​ కాగానే అందులో లాగిన్​ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • మీరు ఇంతకుముందే రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకుని ఉంటే నేరుగా లాగిన్ చేయొచ్చు. లేదంటే కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • హోమ్​పేజీలో Services ఆప్షన్​లో పబ్లికేషన్స్​లో Diaries/Calendar/panchagam పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • డైరీ లేదా క్యాలెండర్‌ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవాలి.
  • India లేదా International ఆప్షన్‌ ఎంచుకుని కావాల్సిన డైరీ లేదా క్యాలెండర్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఎన్ని డైరీలు కావాలో ఆ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి Proceed ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే మీ వివరాలు స్క్రీన్​పై కనిపిస్తాయి.
  • పూర్తి అడ్రస్‌ నమోదు చేసిన తర్వాత మీరు ఎంపిక చేసుకున్న ఐటెమ్స్‌ ధరతో పాటు పోస్టల్ చార్జీలు కనిపిస్తాయి. ఆన్‌లైన్‌ పేమెంట్‌ పూర్తి చేస్తే మీ ఇంటికే నేరుగా డెలివరీ వచ్చేస్తాయి.

