మనకు దగ్గర్లోనే అద్భుత "పర్యాటక ప్రాంతాలు" - ఒక్క రోజులో వెళ్లి రావచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 7:13 AM IST|
Updated : September 27, 2025 at 8:46 AM IST
Gandikota Tourism : స్కూల్ పిల్లలకు మరో వారం రోజుల పాటు సెలవులు ఉన్నాయి. శనివారం నుంచి కళాశాలలకు సైతం దసరా సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఎక్కడికైనా వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? కుటుంబంతో కలిసి కొత్త ప్రదేశాలు చూడాలనుకుంటున్నారా? ఈ సారి కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.
ఈ పర్యాటక ప్రాంతాలన్నీ అనంతపురం జిల్లా కేంద్రానికి వంద కిలోమీటర్లకు అటు, ఇటుగానే ఉన్నాయి. వీటిని సందర్శించడం వల్ల వినోదంతోపాటు, విజ్ఞానం మీ సొంతం. ఉదయం వెళ్లి సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేయొచ్చు. సెప్టెంబర్ 27 ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం నేపథ్యంలో ప్రత్యేక కథనం.
బెలుం గుహలు
దూరం : 90 కి.మీ.
విశేషాలు: దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద గుహలు ఇవి. దాదాపు పది లక్షల సంవత్సరాల కిందట ఏర్పడినట్లు చరిత్రకారుల అంచనా. బెలుం గుహలు భూఉపరితలానికి 20 మీటర్ల లోతులో 10 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్నాయి. గుహల్లో మంచినీటి కొలనులు, సహజంగా ఏర్పడిన లింగాలు ఉండడం విశేషం. భూమి లోపలి పొరలు, సున్నపురాయి నిక్షేపాలు ఎలా రూపాంతరం చెందాయో ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవచ్చు.
అనంతపురం నుంచి తాడిపత్రికి చేరుకుని తిరిగి అక్కడి నుంచి బనగానపల్లి, నంద్యాల ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా చేరుకోవచ్చు.
తుంగభద్ర జలాశయం
దూరం : 140 కి.మీ.
విశేషాలు : తుంగభద్ర జలాశయం నిండు కుండలా తొణికిసలాడుతుంది. కర్ణాటకతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో సాగు, తాగు నీరు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా అందుతోంది. ఇక విద్యుదుద్పత్తి ప్రక్రియను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడంతో పాటు డ్యాం నిర్మాణ శైలిని తిలకించవచ్చు. రాత్రి వరకు ప్రాజెక్టు పరిసరాల్లో కుటుంబ సమేతంగా ఉల్లాసంగా గడపొచ్చు.
అనంతపురం నుంచి రైళ్లు, బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
తిమ్మమ్మ మర్రిమాను
దూరం : 110 కి.మీ
విశేషాలు : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వృక్షం ఇది. దాదాపు 7 ఎకరాల్లో విస్తరించిన ఈ వృక్షానికి సుమారు 550 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు, వృక్ష శాస్త్రవేత్తలు చెబుతారు. వృక్షాల పెరుగుదల, సంరక్షణ విధానాలు వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. భర్త బాలవీరయ్య మృతితో సతీ సహగమనం చేసిన తిమ్మమాంబకు ఇక్కడ ఆలయాన్ని నిర్మించడం విశేషం. తిమ్మమాంబ, భర్తతో కలిసి ఇక్కడ నివాసం ఉన్నందున నిత్య పూజలు చేయడంతో పాటు అక్కడ పెరిగిన ఈ మర్రి వృక్షాన్ని దైవంగా భావిస్తారు. పార్కు, ఆట పరికరాలు, వన్యప్రాణుల ప్రదర్శనశాల ఆటవిడుపుగా ఉంటాయి. ఇక్కడికి ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
గండికోట
దూరం : 144 కి.మీ
విశేషాలు : ఎర్రమల కొండలను లోతైన గండిగా పెన్నానది ఏర్పరచుకున్న తీరు, చుట్టూ అందమైన లోయలు నయనానందకరంగా అనిపిస్తుంది. దాదాపు నాలుగు మైళ్ల పొడవు, 300 మీటర్ల ఎత్తైన ఇసుకరాతి కొండల మధ్య పెన్నానది ప్రవహిస్తూ కనువిందు చేస్తుంది. ఇక్కడికి సమీపాన 16, 17 శతాబ్దంలో నిర్మించిన గండికోట చరిత్రకు ఆనవాళ్లుగా నిలుస్తుంది. ఈ కోటను వృత్తాకారంలో నిర్మించడం విశేషం.
గండికోట చేరుకోవాలంటే అనంతపురం నుంచి తాడిపత్రికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి జమ్మలమడుగుకు వెళ్లాలి. అక్కడి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో గండి కోట చేరుకోవచ్చు.
