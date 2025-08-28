ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "సొరకాయ - టమాటా చట్నీ" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోద్ది! - TOMATO SORAKAYA PACHADI RECIPE

- టమాటా, సొరకాయ కాంబోలో కమ్మని పచ్చడి - వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

Tomato Sorakaya Pachadi Recipe
Tomato Sorakaya Pachadi Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read

Tomato Sorakaya Pachadi Recipe : కొందరికి కూరల కంటే రోటీ పచ్చళ్లే ఎక్కువగా నచ్చుతాయి. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిలో టమాటా పచ్చడి ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్​లో తయారు చేసుకుంటారు. కానీ, సొరకాయతో కలిపి టమాటా పచ్చడిని రెడీ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ప్రయత్నించి చూడాల్సిందే. ఎప్పుడూ తినే పచ్చళ్లకు మించిన టేస్ట్​తో అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారంటే ఆ ఫీలింగ్ బహుగొప్పగా ఉంటుంది. అలాగే, టిఫెన్స్​లోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు. ఈ పచ్చడి పిల్లలకూ నచ్చుతుంది. మరి, ఆనపకాయ కాంబినేషన్​లో నోరూరించే ఈ టమాటా పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Sorakaya Pachadi Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - ఒకటి(చిన్న సైజ్​ది)
  • టమాటాలు - నాలుగైదు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • పొట్టు మినపప్పు - రెండు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - 10 నుంచి 12(తగినన్ని)
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది

Tomato Sorakaya Pachadi Recipe
సొరకాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఇందుకోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన సొరకాయను చెక్కు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​పై పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పొట్టు మినపప్పుని వేసి దోరగా వేయించాలి. అది చక్కగా వేగాక మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి కూడా మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక మినపప్పు ఉన్న మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.

Tomato Sorakaya Pachadi Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం అదే కడాయిలో మరికొద్దిగా నూనెను వేసుకొని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసి కలిపి మూతపెట్టి అవి పావువంతు వరకు మగ్గే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
  • సొరకాయ ముక్కలు లైట్​గా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవన్నీ బాగా మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో అవి మాడిపోకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
  • సొరకాయ, టమాటా ముక్కలు మంచిగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్​లో ఉన్న పచ్చిమిర్చి, మినపప్పులో జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమంలో మగ్గించి చల్లార్చుకున్న టమాటా, సొరకాయ ముక్కలను యాడ్ చేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని తాలింపుని రెడీ చేసుకోవాలి.
Tomato Sorakaya Pachadi Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Tomato Sorakaya Pachadi Recipe
తాలింపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి లేదా పాన్​ పెట్టుకొని నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకొని పోపుని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో అదుర్స్ అనిపించే "ఆనపకాయ టమాటా పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!

