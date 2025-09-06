ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "టమాటా సేమియా దోశ"! - పెరుగు అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు!

- దోశలు చేయడాన్ని పెద్ద పనిగా భావిస్తున్నారా? - ఓసారి ఈ స్టైల్లో ఇన్​స్టంట్​గా చేసేయండి - అద్దిరిపోతాయి!

Tomato Semiya Dosa Recipe
Tomato Semiya Dosa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read

Tomato Semiya Dosa Recipe : ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​ చేయాలంటే కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. ఎందుకంటే వీటి కోసం ముందురోజే పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకే ఈ ప్రాసెస్​ అంత లేకుండా చాలా మంది ఇన్​స్టంట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మరి మీరు కూడా త్వరగా అయ్యే రెసిపీ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఓ ఇన్​స్టంట్​ దోశ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే టమాటా సేమ్యా దోశలు. వీటి తయారీ కోసం ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. సేమ్​ రవ్వ దోశ మాదిరి ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే టమాటా సేమియా దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tomato
టమాటా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 3
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • సేమియా - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమ తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి టమాటా ముక్కలు, ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు టమాటా మిశ్రమంలోకి బొంబాయి రవ్వ, సేమియా, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి కలపాలి.
Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మూడు కప్పుల వాటర్​ పోసి పిండిని రవ్వ దోశ వేసేందుకు సరిపడేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత అంటే సేమియా మెత్తగా మారిన తర్వాత మరోసారి కలిపి దోశలు పోసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్​గా ఆయిల్​ చల్లి టిష్యూ పేపర్​తో క్లీన్​ చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండిని తీసుకుని రవ్వ దోశ మాదిరి పెనం మీద పోసుకోవాలి. అనంతరం అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • దోశ ఓ వైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి ఇంకో నిమిషం కాల్చి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని కూడా ఇలానే రవ్వ దోశ మాదిరి పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా సేమియా దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tomato Semiya Dosa
టమాటా సేమియా దోశ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • టమాటాలు పండినవి తీసుకుంటే గుజ్జు ఎక్కువ రావడంతో పాటు దోశల రుచి బాగుంటుంది.
  • రవ్వ, సేమియా ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలత ప్రకారం మిగిలినవి తీసుకోవాలి. అయితే వాటర్​ను పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా రవ్వ దోశ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేవరకు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే "పూరీ కర్రీ" - శనగపిండి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

కమ్మని "కొబ్బరి రవ్వ లడ్డూలు" - ఇలా చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

TOMATO SEMIYA DOSA RECIPETOMATO SEMIYA DOSA RECIPE AT HOMECRISPY TOMATO SEMIYA DOSAటమాటా సేమియా దోశలుTOMATO SEMIYA DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.