నోరూరించే "టమాటా సేమియా దోశ"! - పెరుగు అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు!

- దోశలు చేయడాన్ని పెద్ద పనిగా భావిస్తున్నారా? - ఓసారి ఈ స్టైల్లో ఇన్స్టంట్గా చేసేయండి - అద్దిరిపోతాయి!
Published : September 6, 2025 at 3:40 PM IST
Tomato Semiya Dosa Recipe : ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్ చేయాలంటే కాస్త టైమ్ పడుతుంది. ఎందుకంటే వీటి కోసం ముందురోజే పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకే ఈ ప్రాసెస్ అంత లేకుండా చాలా మంది ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మరి మీరు కూడా త్వరగా అయ్యే రెసిపీ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఓ ఇన్స్టంట్ దోశ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే టమాటా సేమ్యా దోశలు. వీటి తయారీ కోసం ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. సేమ్ రవ్వ దోశ మాదిరి ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే టమాటా సేమియా దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 3
- ఎండుమిర్చి - 4
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- సేమియా - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమ తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సీజార్లోకి టమాటా ముక్కలు, ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమాటా మిశ్రమంలోకి బొంబాయి రవ్వ, సేమియా, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మూడు కప్పుల వాటర్ పోసి పిండిని రవ్వ దోశ వేసేందుకు సరిపడేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత అంటే సేమియా మెత్తగా మారిన తర్వాత మరోసారి కలిపి దోశలు పోసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్గా ఆయిల్ చల్లి టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండిని తీసుకుని రవ్వ దోశ మాదిరి పెనం మీద పోసుకోవాలి. అనంతరం అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- దోశ ఓ వైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి ఇంకో నిమిషం కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని కూడా ఇలానే రవ్వ దోశ మాదిరి పోసుకుని నచ్చిన చట్నీతో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా సేమియా దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- టమాటాలు పండినవి తీసుకుంటే గుజ్జు ఎక్కువ రావడంతో పాటు దోశల రుచి బాగుంటుంది.
- రవ్వ, సేమియా ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలత ప్రకారం మిగిలినవి తీసుకోవాలి. అయితే వాటర్ను పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా రవ్వ దోశ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేవరకు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
