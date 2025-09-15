ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "టమాటా రోటి పచ్చడి" - తాలింపు లేకుండా తినేయొచ్చు!

- టమాటా పచ్చడిని రొటీన్​ పద్ధతిలో చేస్తున్నారా? - ఇలా ట్రై చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Tomato Roti Pachadi
Tomato Roti Pachadi (ETV Bharat)
Tomato Roti Pachadi: రోటి పచ్చడి అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. ఘాటుగా, రుచికరంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది టమాటాలతో పచ్చడి చేస్తుంటారు. ఇక ఈ పచ్చడిని కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కొత్తగా చేయాలనుకునేవారు ఈ పద్ధతి ఫాలో అయిపోండి, సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఉప్పు, కారం పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోవడంతో పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ పచ్చడి కోసం తాలింపు అవసరం లేదు. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్​లోకి కూడా తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా రోటి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • టమాటాలు - అరకేజీ
  • చింతపండు - 4 రెబ్బలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
Green Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముచ్చికలు తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చింతపండు రెమ్మలు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు మెత్తగా ఉడికే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా కుక్​ అయ్యి అందులోని వాటర్​ కాస్త ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ముందుగా రోలును శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమంలో నుంచి పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. అనంతరం జీలకర్ర వేసి మరోసారి దంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికించిన టమాటా ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా రుబ్బుకోవాలి. ఆ తర్వాత నాలుగు ముక్కలుగా కట్​ చేసి ఉల్లిపాయ వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర కాడలతో సహా వేసి రుబ్బుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే టమాటా రోటి పచ్చడి రెడీ.
Coriander
కొత్తిమీర (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • టమాటాలు మరీ పండినవి, మరీ దోరవి కాకుండా సగం పండినవి, సగం దోరగా ఉన్నవి తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • మీ దగ్గర రోలు లేకపోతే మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమం ఒకేసారి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను కలుపుకుంటే సరి. కానీ రోట్లో నూరితేనే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
Tomato Roti Pachadi
టమాటా రోటి పచ్చడి (Getty Images)

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

కూల్​ వెదర్​లో హాట్​హాట్​ "ఉల్లికాడలు, పాలక్​ సూప్" - ఇలా చేసుకుంటే వేడివేడిగా అదుర్స్​!

