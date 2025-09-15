నోరూరించే "టమాటా రోటి పచ్చడి" - తాలింపు లేకుండా తినేయొచ్చు!
- టమాటా పచ్చడిని రొటీన్ పద్ధతిలో చేస్తున్నారా? - ఇలా ట్రై చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : September 15, 2025 at 5:08 PM IST
Tomato Roti Pachadi: రోటి పచ్చడి అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. ఘాటుగా, రుచికరంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది టమాటాలతో పచ్చడి చేస్తుంటారు. ఇక ఈ పచ్చడిని కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కొత్తగా చేయాలనుకునేవారు ఈ పద్ధతి ఫాలో అయిపోండి, సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఉప్పు, కారం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోవడంతో పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ పచ్చడి కోసం తాలింపు అవసరం లేదు. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి కూడా తినొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా రోటి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 15
- టమాటాలు - అరకేజీ
- చింతపండు - 4 రెబ్బలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముచ్చికలు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి కడిగి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చింతపండు రెమ్మలు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు మెత్తగా ఉడికే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా కుక్ అయ్యి అందులోని వాటర్ కాస్త ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ముందుగా రోలును శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమంలో నుంచి పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. అనంతరం జీలకర్ర వేసి మరోసారి దంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించిన టమాటా ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా రుబ్బుకోవాలి. ఆ తర్వాత నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉల్లిపాయ వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర కాడలతో సహా వేసి రుబ్బుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే టమాటా రోటి పచ్చడి రెడీ.
చిట్కాలు:
- టమాటాలు మరీ పండినవి, మరీ దోరవి కాకుండా సగం పండినవి, సగం దోరగా ఉన్నవి తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- మీ దగ్గర రోలు లేకపోతే మిక్సీజార్లోకి ఉడికించిన టమాటా మిశ్రమం ఒకేసారి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను కలుపుకుంటే సరి. కానీ రోట్లో నూరితేనే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
