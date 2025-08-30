ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా రసం" - ఇలా చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం రుచికి ఫిదా! - TOMATO RASAM RECIPE IN MYSORE STYLE

మైసూర్​ స్టైల్​లో కమ్మని 'రసం' రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
Tomato Rasam Recipe in Mysore Style (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read

Tomato Rasam Recipe in Mysore Style : కొంతమందికి భోజనంలోకి ఎంత కమ్మని కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసినా చివర్లో రసం, చారు వంటివి లేకపోతే సంతృప్తిగా తిన్నామన్నా ఫీలింగ్ కలగదు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది రోజూ కర్రీలతో పాటు ఏదో ఒక రసాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందులో 'టమాటా రసం' మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిలో ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దీన్ని రకరకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి మైసూర్​ స్టైల్​లో "టమాటా రసం" ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి. వేడివేడి అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పిల్లలైతే లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. మరి, ఈ రుచికరమైన మైసూర్ టమాటా రసాన్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం

Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కప్పు - టమాటా ముక్కలు
  • ముప్పాపు కప్పు - కందిపప్పు
  • నిమ్మకాయంత - చింతపండు గుజ్జు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర చెంచా - పసుపు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • రెండు చెంచాలు - బెల్లంపొడి
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • చారెడు - కొత్తిమీర తరుగు
Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఘుమఘుమలాడే రసం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండు వేసుకొని కడిగి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ గిన్నెలో కందిపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • కందిపప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన టమాటా ముక్కలను కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పచ్చికొబ్బరిని అరకప్పు పరిమాణంలో తురుముకొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి గుజ్జని తీసుకొని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రసం రెసిపీ ప్రధానమైన ఇంగ్రీడియంట్ అయిన మైసూర్ రసం పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
మిరియాలు (Getty Images)

మైసూర్ రసం పొడి కోసం :

  • నూనె - రెండు చెంచాలు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మిరియాలు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర కప్పు - పచ్చికొబ్బరి తురుము
  • పావు కప్పు - ధనియాలు
  • పావు కప్పు - శనగపప్పు
  • ఆరు - ఎండుమిర్చి
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అది కొంచెం వేగిన తర్వాత మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు రెబ్బలను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ బాగా వేగి మంచి వాసన వస్తుండగా ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కొబ్బరి తురుము వేసి దోరగా వేయించి దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మొత్తం చల్లారాక మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్‌ చేస్తే "మైసూర్‌ రసం పొడి" రెడీ అవుతుంది!

Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • అనంతరం మైసూర్ టమాటా రసం తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో కప్పు నీళ్లు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, పసుపు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, బెల్లం, రుచికి తగినంత ఉప్పు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని ఒకసారి కలిపి బాగా మరిగించాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత టమాటా ముక్కలను గరిటెతో మెత్తగా మెదిపి నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు, ముందుగా కుక్కర్​లో ఉడికించుకున్న కందిపప్పుని జత చేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆపై మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో మరో రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మైసూర్‌ రసంపొడిని తగినంత వేసుకొని బాగా కలపాలి.
  • రసం మిశ్రమం బాగా మరిగి పొంగొచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
చింతపండు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నెయ్యి - రెండు చెంచాలు
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Tomato Rasam Recipe in Mysore Style
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి అన్నింటినీ చక్కగా వేయించాలి.
  • అవి వేగిక తర్వాత చివర్లో ఇంగువ వేసి 30 సెకన్ల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం చక్కగా వేగిన తాలింపుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రసంలో వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే మైసూర్ స్టైల్ "టమాటా రసం" రెడీ అవుతుంది!

