పుల్లటి, స్పైసీ "టమోటా మిరియాల రసం" - కాసేపట్లోనే ఈజీగా, ఇలా చేస్తే కమ్మగా ఉంటుంది!

అందరూ ఇష్టపడే టమోటా మిరియాల చారు - ఇలా క్షణాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు

Tomato Pepper Rasam
Tomato Pepper Rasam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read

Tomato Pepper Rasam : అన్నంలోకి కూరలు ఎన్ని ఉన్నా చివర్లో కొద్దిగా రసంతో తింటే ఆ టేస్టే వేరు. చారుతో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు. టమోటాలు, చింతపండు, మిరియాలతో వివిధ రకాల రసాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో టమోటా రసం కూడా ఒకటి. ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా మిరియాలు వేసి చేశారంటే టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. రుచి మాత్రమే కాదు! ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది. నోటికి పులుపు, ఘాటుతో చక్కగా ఉంటుంది. మరి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ టమోటా మిరియాల రసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Pepper Rasam
టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - నాలుగు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు- ఒక టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - అర టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - ఒక టీ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • ఎండు కొబ్బరి - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి - కొద్దిగా
Tomato Pepper Rasam
మిరియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా చింతపండు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి టమోటాలను ఉడికించాలి.
  • టమోటాలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అనంతరం టమోటాలను చేతితో మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక లీటర్ నీళ్లు పోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Tomato Pepper Rasam
వెల్లుల్లి, కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలను యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క, కొంచెం కొబ్బరి ముక్కలను వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
Tomato Pepper Rasam
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన పదార్థాలను వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి తాలింపు కోసం గిన్నె పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ శనగప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్​ వేగిన తర్వాత టమోటా రసాన్ని పోసి బాగా కలపాలి.
  • అదేవిధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని వేసుకోవాలి. అనంతరం పావు టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చారును బాగా పది నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. కొద్దిగా పొంగు వచ్చిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చారులో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి స్పైసీ టమోటా మిరియాల రసం రెడీ అయినట్లే.

