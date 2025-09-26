ETV Bharat / offbeat

Tomato Pachadi Recipe in New Style : కొంతమంది అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ లైక్ చేసే దానిలో 'టమాటా పచ్చడి' నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంటుంది. అందరూ ఇష్టపడే ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారి ఈ స్టైల్​లో "టమాటా పచ్చడి"ని ట్రై చేసి చూడండి. మీరు ఇప్పటి వరకు తినని సరికొత్త టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇది రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, చపాతీ, దోశ ఇలా అన్ని టిఫెన్స్​లోకి చాలా బాగుంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఈ పచ్చడిని రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, ఈ నయా స్టైల్ టమాటా పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Pachadi Recipe
Tomatoes (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమాటాలు - పది(సుమారు 600 గ్రాములు)
  • కొత్తిమీర - రెండు చిన్నకట్టలు
  • పచ్చిమిర్చి - తగినన్ని
  • నూనె - తగినంత
  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • తెల్లనువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్

Tomato Pachadi Recipe
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పండిన తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, పచ్చిమిర్చిలను తొడిమలు తీసుకుని నీట్​గా కడిగి ముక్కలుగా తుంపుకోవాలి. కొత్తిమీరను వేరు భాగం వరకు కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇక్కడ పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని తీసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ ఉంచి రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని అన్నింటినీ లో ఫ్లేమ్​లో చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ ఎర్రగా వేగాక చివర్లో తెల్ల నువ్వులు జత చేసి వీటిని కాసేపు కలుపుతూ వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Tomato Pachadi Recipe
Peanuts (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మళ్లీ అదే పాన్ పెట్టుకుని రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా తుంచి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకుని ఈ రెండింటిని గరిటెతో కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాయనుకున్నాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూత పెట్టి స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి వాటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.

Tomato Pachadi Recipe
Coriander Leaves (Getty Images)
  • టమాటా మిశ్రమం చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్​లోకి తీసి పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమాన్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా పలుకుగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో వేయించి చల్లార్చుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని చాలా మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్న మాదిరిగా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా ఉండేలా మరోసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Tomato Pachadi Recipe
Sesame Seeds (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - ఐదారు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
Tomato Pachadi Recipe
Spices (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత తాలింపు గింజలు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగ దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఇంగువ వేసి కలిపి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • అవన్నీ వేగాక చివర్లో పసుపు, కరివేపాకు వేసి కలుపుతూ అర నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • అనంతరం మంచిగా వేగిన తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే, న్యూ స్టైల్​లో నోరూరించే టమాటా పచ్చడి రెడీ అవుతుంది!

