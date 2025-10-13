టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "టమాటా నూడుల్స్" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా బెస్ట్!
- ఎప్పటిలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో నూడుల్స్ చేయండి - పిల్లలు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : October 13, 2025 at 1:59 PM IST
Tasty and Spicy Tomato Noodles: నూడుల్స్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలు రోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. ప్రిపరేషన్ కూడా వెరీ ఈజీ కావడంతో ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు చేసుకుంటుంటారు. అయితే నూడుల్స్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. వెజ్, ఎగ్, చికెన్ ఇలా ఎన్నో వెరైటీలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఓసారి ట్రై చేసే ఉంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి టమాటా నూడుల్స్ ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్ చేయకుండా టేస్టీ అండ్ స్పైసీ టమాటా నూడుల్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూడుల్స్ - 2 ప్యాకెట్లు (10 Rs)
- టమాటాలు - 3
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు నూడుల్స్ వేసి 5 నిమిషాలపాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- నూడుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత జల్లి గిన్నెలోకి వంచేసుకోని వెంటనే నూడుల్స్పై చల్లటి నీళ్లు పోసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పావు కప్పు వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఉడికించిన టమాటా వేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన టమాటా పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ నూనె పైకి తేలేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- టమాటా ప్యూరీ మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, నూడుల్స్ మసాలా వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత పావు కప్పు వాటర్ పోసి కలిపి మరో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ఉడికించిన నూడుల్స్ వేసి హై-ఫ్లేమ్లో టాస్ చేసుకోవాలి.
- టమాటా, మసాలా మిశ్రమం మొత్తం నూడుల్స్కు పట్టిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే టమాటా నూడుల్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- నూడుల్స్ను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఓ 80 శాతం కుక్ అయితే సరిపోతుంది. అలాగే నూడుల్స్ జల్లి గిన్నెలో వేసిన తర్వాత అలానే ఉంచకుండా చల్లటి నీళ్లు పోసుకోవాలి. అలానే ఉంచితే మరీ మెత్తగా అవుతుంది. చల్లటి నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల నూడుల్స్ మెత్తగా అవ్వవు. అలానే పొడిపొడిగా ఉంటాయి.
- కేవలం పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి మాత్రమే కాకుండా ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, సాస్లు కూడా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు.
