టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "టమాటా నూడుల్స్​" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​!

Tasty and Spicy Tomato Noodles
Tasty and Spicy Tomato Noodles (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Tasty and Spicy Tomato Noodles: నూడుల్స్​ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలు రోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. ప్రిపరేషన్​ కూడా వెరీ ఈజీ కావడంతో ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు చేసుకుంటుంటారు. అయితే నూడుల్స్​లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. వెజ్​, ఎగ్​, చికెన్​ ఇలా ఎన్నో వెరైటీలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఓసారి ట్రై చేసే ఉంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి టమాటా నూడుల్స్​ ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్​ చేయకుండా టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ టమాటా నూడుల్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tomato Noodles
టమాటా నూడుల్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూడుల్స్​ - 2 ప్యాకెట్లు (10 Rs)
  • టమాటాలు - 3
  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Kothimeera
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు నూడుల్స్​ వేసి 5 నిమిషాలపాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • నూడుల్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయిన తర్వాత జల్లి గిన్నెలోకి వంచేసుకోని వెంటనే నూడుల్స్​పై చల్లటి నీళ్లు పోసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పావు కప్పు వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించిన టమాటా వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Tomato
టమాటాలు (Getty Images)
  • అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన టమాటా పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూ నూనె పైకి తేలేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • టమాటా ప్యూరీ మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, నూడుల్స్​ మసాలా వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి.
  • ఆ తర్వాత పావు కప్పు వాటర్​ పోసి కలిపి మరో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ఉడికించిన నూడుల్స్​ వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో టాస్​ చేసుకోవాలి.
  • టమాటా, మసాలా మిశ్రమం మొత్తం నూడుల్స్​కు పట్టిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే టమాటా నూడుల్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Noodels
నూడుల్స్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • నూడుల్స్​ను మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఓ 80 శాతం కుక్​ అయితే సరిపోతుంది. అలాగే నూడుల్స్​ జల్లి గిన్నెలో వేసిన తర్వాత అలానే ఉంచకుండా చల్లటి నీళ్లు పోసుకోవాలి. అలానే ఉంచితే మరీ మెత్తగా అవుతుంది. చల్లటి నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల నూడుల్స్ మెత్తగా అవ్వవు. అలానే పొడిపొడిగా ఉంటాయి.
  • కేవలం పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి మాత్రమే కాకుండా ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, సాస్​లు కూడా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు.

