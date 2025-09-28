ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "టమోటా కుర్మా" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

టమోటాలతో ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Tomato Kurma
Tomato Kurma (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Tomato Kurma Making : టమోటాలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఇతర పదార్థాలను కలిపి పప్పు, ఫ్రై, పచ్చడి చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి టమోటా కుర్మా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక వేడివేడి అన్నం, పులావ్, చపాతీ, బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇది సూపర్ కాంబినేషన్. మరి టేస్టీటేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Tomato Kurma
టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - 3
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • తెల్ల నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - కొంచెం
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Tomato Kurma
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మసాలా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టీ స్పూన్ల తెల్ల నువ్వులు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని వేగనివ్వాలి.
  • అవి కాస్త వేగిన తర్వాత కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ దోరగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కాస్తా చల్లారనివ్వాలి.
Tomato Kurma
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని చల్లారిన మసాలా మిశ్రమం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్​ పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు ఉల్లిపాయలు, టమోటాలను కట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేయాలి. ఆనియన్స్​ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Tomato Kurma
కారం (Getty Images)
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఇవి ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Tomato Kurma
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల అనంతరం టమోటాలు మెత్తబడి ఆయిల్ సెపరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ని యాడ్ చేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • అలాగే గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఏడు నిమిషాల పాటు బాగా ఉడకనివ్వాలి.
  • చివరలో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే సూపర్ టేస్ట్​తో వేడివేడి టమోటా కుర్మా సిద్ధమైనట్లే!

