ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

- టమాటా రసం ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కొబ్బరి యాడ్​ చేయండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Tomato Kobbari Rasam
Tomato Kobbari Rasam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 12:16 PM IST

Tomato Kobbari Rasam: వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఆటోమెటిక్​గా వాతావరణం కూల్​గా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో వేడివేడిగా రసం చేసుకుని అన్నంలో కలుపుకుని తింటే అద్దిరిపోతుంది. అందుకే చాలా మంది తొందరగా అయిపోతుందని, రుచిగా ఉంటుందని టమాటా రసం చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ టమాటా రసాన్ని కాకుండా ఓసారి కొబ్బరి కలిపి చేయండి, అద్దిరిపోతుంది. మొదటిసారి చేసేవారు అయినా సరే ఎంతో రుచికరంగా చేస్తుంటారు. తక్కువ పదార్థాలతో దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే టమాటా కొబ్బరి రసం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 5
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • మిరియాలు - 10
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు- అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Coconut
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను వాష్​ చేసి తొడిమను కొంతమేర కట్​ చేసి గుత్తి వంకాయ మాదిరి నాలుగు గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి కట్​ చేసుకున్న టమాటాలు, అర లీటర్​ నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయను చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అదే విధంగా మిక్సీజార్​లోకి నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మిరియాలు, అర టీస్పూన్​ జీలకర్ర వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించిన టమాటాలు, నానబెట్టిన చింతపండు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Tamarind
చింతపండు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు, మిగిలిన జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులోకి మిగిలిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేయించాలి.
Pepper
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్​ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన టమాటా కొబ్బరి పేస్ట్​ వేసి కలుపుకోవాలి. అదే విధంగా టమాటాలు ఉడికించిగా మిగిలిన నీరు, చిక్కదానికి సరిపడేలా మరికొన్ని వాటర్​ పోసి పూర్తిగా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అందులోకి ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
  • రసం మరిగి కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా కొబ్బరి రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tomato Kobbari Rasam
టమాటా కొబ్బరి రసం (ETV Bharat)

