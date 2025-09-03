Tomato Iguru Recipe in Telugu : మనందరి ఇళ్లలో ఇతర కూరగాయలేమి లేకున్నా టమాటాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. రోజూ చేసుకునే ఇతర వంటకాల్లో టేస్ట్, గ్రేవీ కోసం ఒకటో రెండో టమాటాలు తప్పనిసరిగా వేస్తుంటాం. లేదంటే పప్పు, పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, కొందరు ఎక్కువ టైమ్ లేనప్పుడు త్వరగా అయిపోతుందని కేవలం టమాటాలతో కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా అది అంత రుచికరంగా కుదరదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్లో "టమాటా ఇగురు" కర్రీని చేసి చూడండి. ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని వేసి చేసుకునే ఈ రెసిపీ కమ్మని రుచితో నోరూరిస్తుంది. అన్నం, రోటీ, పులావ్, చపాతీ ఇలా దేనికైనా మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన టమాటా ఇగురుని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెద్ద కప్పు - టమాటా ముక్కలు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక చెంచా - శనగపప్పు
- ఒక చెంచా - మినపప్పు
- అరచెంచా - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - ఆవాలు
- రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
- ఒకటి - ఉల్లిపాయ
- పావుచెంచా - పసుపు
- పావు కప్పు - చింతపండు గుజ్జు
- రెండు చెంచాలు - బెల్లం తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- కొత్తిమీర - ఒక చిన్న కట్ట
మసాలా కోసం :
- పావుచెంచా - మెంతులు
- పావుచెంచా - ధనియాలు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - మినపప్పు
- ఒక చెంచా - శనగపప్పు
- ఎనిమిది - ఎండుమిర్చి
- రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
- చిటికెడు - ఇంగువ
తయారీ విధానం :
- ఈ టమాటా ఇగురు కూర కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినంత చింతపండు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై అది మునిగే వరకు కొన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టాలి.
- అది నానేలోపు టమాటాలను నీట్గా కడిగి ఒక పెద్ద కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం రెసిపీలోకి కావాల్సిన మసాలా పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని మెంతులు, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకొని మరికాసేపు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మసాలా దినుసుల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి పావు కప్పు పరిమాణంలో గుజ్జుని తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగాక శనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేయించాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్గా అయి కలర్ మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మూడు చెంచాల మసాలా పొడి, టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, బెల్లం తరుగు వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జుతో పాటు అరకప్పు నీళ్లు పోసి మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా మిశ్రమం పైన సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "టమాటా ఇగురు" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!
