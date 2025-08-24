Tomato Curry With Boondi : ఇంట్లో టమాటాలు ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా చాలా మంది త్వరగా అయిపోతుందని ఒకట్రెండు ఉల్లిపాయలతో కలిపి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. బ్యాచిలర్స్ కూడా దీన్ని ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కొన్నిసార్లు టమాటా కర్రీ ఎంత బాగా చేసినా మంచి రుచికరంగా రాకపోవడమో, తియ్యగా అవ్వడమో జరుగుతుంటుంది. అయితే, మీరు తరచుగా చేసుకునే ఈ టమాటా కర్రీని రెగ్యులర్గా చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి రాజస్థానీ స్టైల్లో ట్రై చేయండి. బూందీ కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే వద్దనకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. టమాటా అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఈ కర్రీని వారెవ్వా ఏమన్నా రుచికరంగా ఉందా అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. మరి, ఈ రుచికరమైన టమాటా బూందీ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
- సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- టమాటా ప్యూరీ - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- నూనె - తగినంత
- ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
- పసుపు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- గరంమసాలా - అర చెంచా
- కసూరి మేతి - ఒక చెంచా
- బూందీ - ఒక కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)
గణపతి మెచ్చే "బెల్లం ఉండ్రాళ్లు" - తక్కువ పదార్థాలతోనే రుచికరంగా!
తయారీ విధానం :
- రాజస్థానీ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన టమాటా ప్యూరీని అర కప్పు పరిమాణంలో సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం తాజా టమాటాలను కడిగి ముక్కలుగా చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. వీటితోపాటు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె లైట్గా కాగిన తర్వాత సన్నని పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కొద్దిగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని అందులోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కొద్దిసేపు వేయించాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు 50% ఉడికేంత వరకు బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్న తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా వాటర్, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, కసూరి మేతి వేసుకొని ఒకసారి మసాలాలన్నీ టమాటా మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం మీడియం ఫ్లేమ్లో టమాటాలు ముక్కలు పూర్తిగా ఉడికి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో బూందీ, కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రాజస్థానీ స్టైల్లో నోరూరించే "టమాటా బూందీ కర్రీ" రెడీ అయిపోతుంది!
కరకరలాడే అరటి "గారెలు" - శనగపప్పు, మినపప్పు, బియ్యం లేకుండానే!
చేదు లేకుండా "కాకరకాయ కారం పొడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!