బూందీతో కమ్మని "టమాటా కర్రీ" - పిల్లలు వద్దనకుండా కడుపు నిండా తినేస్తారు! - TOMATO CURRY WITH BOONDI

- రాజస్థానీ స్టైల్​లో నోరూరించే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Tomato Curry With Boondi
Tomato Curry With Boondi (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 1:56 PM IST

Tomato Curry With Boondi : ఇంట్లో టమాటాలు ఉన్నప్పుడు నార్మల్​గా చాలా మంది త్వరగా అయిపోతుందని ఒకట్రెండు ఉల్లిపాయలతో కలిపి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. బ్యాచిలర్స్ కూడా దీన్ని ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కొన్నిసార్లు టమాటా కర్రీ ఎంత బాగా చేసినా మంచి రుచికరంగా రాకపోవడమో, తియ్యగా అవ్వడమో జరుగుతుంటుంది. అయితే, మీరు తరచు​గా చేసుకునే ఈ టమాటా కర్రీని రెగ్యులర్​గా చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి రాజస్థానీ స్టైల్​లో ట్రై చేయండి. బూందీ కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే వద్దనకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. టమాటా అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఈ కర్రీని వారెవ్వా ఏమన్నా రుచికరంగా ఉందా అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. మరి, ఈ రుచికరమైన టమాటా బూందీ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Curry With Boondi
Tomatoes (Getty Images)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • టమాటా ప్యూరీ - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
  • నూనె - తగినంత
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - అర చెంచా
  • కసూరి మేతి - ఒక చెంచా
  • బూందీ - ఒక కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)

Tomato Curry With Boondi
Tomato Puree (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • రాజస్థానీ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన టమాటా ప్యూరీ​ని అర కప్పు పరిమాణంలో సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం తాజా టమాటాలను కడిగి ముక్కలుగా చేసుకొని మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. వీటితోపాటు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె లైట్​గా కాగిన తర్వాత సన్నని పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కొద్దిగా గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Tomato Curry With Boondi
Boondi (ETV Bharat)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని అందులోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కొద్దిసేపు వేయించాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు 50% ఉడికేంత వరకు బాగా మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్న తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా వాటర్, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, కసూరి మేతి వేసుకొని ఒకసారి మసాలాలన్నీ టమాటా మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Tomato Curry With Boondi
Spices (Getty Images)
  • అనంతరం మీడియం ఫ్లేమ్​లో టమాటాలు ముక్కలు పూర్తిగా ఉడికి లైట్​గా ఆయిల్​ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక చివర్లో బూందీ, కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రాజస్థానీ స్టైల్​లో నోరూరించే "టమాటా బూందీ కర్రీ" రెడీ అయిపోతుంది!
Tomato Curry With Boondi
Tomato Curry (ETV Abhiruchi)

