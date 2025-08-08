Essay Contest 2025

పెరుగు వేసి ఇలా "టమాటా కర్రీ" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది! - TOMATO CURRY RECIPE WITH CURD

- టమాటా, పెరుగు కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే కర్రీ - కేవలం పావుగంటలోనే రెడీ!

Tomato Curry Recipe with Curd
Tomato Curry Recipe with Curd (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 1:28 PM IST

Tomato Curry Recipe with Curd : అందరి ఇళ్లలో మిగతా కూరగాయలేమి లేకున్నా టమాటాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటుంటాయి. వీటితో కర్రీలు చేసుకోవడమే కాకుండా ఇతర కూరల్లో రుచి, గ్రేవీ కోసం ఒకట్రెండు వేస్తుంటాం. అలాగే, ఇంట్లో కూరగాయలేమి లేనప్పుడు త్వరగా అవుతుందని బ్యాచిలర్స్​తో పాటు ఎక్కువ మంది రెండు ఉల్లిపాయలతో కలిపి టమాటా కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలా చేసుకునే ఈ కర్రీని రెగ్యులర్​గా స్టైల్​లో కాకుండా పెరుగు కాంబినేషన్​లో కాస్త డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. అదుర్స్ అనిపించే టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో కేవలం పావుగంటలోనే రెడీ అయిపోతుంది! ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ టిఫెన్స్​లోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ టమాటా పెరుగు కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Tomato Curry Recipe with Curd
Tomatoes (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీడియం సైజ్ టమాటాలు - ఆరు
  • పచ్చిమిర్చి - పది(రుచికి తగినన్ని)
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పెరుగు - అరకప్పు
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్

Tomato Curry Recipe with Curd
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని, అరకప్పు వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పచ్చిమిర్చిని టమాటాల పులుపుని బట్టి మీరు తినే కారానికి అనుగుణంగా తీసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
Tomato Curry Recipe with Curd
Curd (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. టమాటాలు స్టాఫ్​గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చల్లారిన టమాటా మిశ్రమం, చిక్కటి పెరుగు, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపుని రెడీ చేసుకోవాలి.

Tomato Curry Recipe with Curd
Jeera Powder (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Tomato Curry Recipe with Curd
Spices (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకొని తాలింపుని చక్కగా వేయించాలి.
  • పోపు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు అంటే మిశ్రమం నుంచి కొంచెం నూనె పైకి తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా కుక్ చేసుకున్నాక ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకొని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకొని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, నిమిషాల్లో నోరూరించే "టమాటా పెరుగు కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!

