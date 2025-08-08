Tomato Curry Recipe with Curd : అందరి ఇళ్లలో మిగతా కూరగాయలేమి లేకున్నా టమాటాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటుంటాయి. వీటితో కర్రీలు చేసుకోవడమే కాకుండా ఇతర కూరల్లో రుచి, గ్రేవీ కోసం ఒకట్రెండు వేస్తుంటాం. అలాగే, ఇంట్లో కూరగాయలేమి లేనప్పుడు త్వరగా అవుతుందని బ్యాచిలర్స్తో పాటు ఎక్కువ మంది రెండు ఉల్లిపాయలతో కలిపి టమాటా కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలా చేసుకునే ఈ కర్రీని రెగ్యులర్గా స్టైల్లో కాకుండా పెరుగు కాంబినేషన్లో కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదుర్స్ అనిపించే టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో కేవలం పావుగంటలోనే రెడీ అయిపోతుంది! ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ టమాటా పెరుగు కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీడియం సైజ్ టమాటాలు - ఆరు
- పచ్చిమిర్చి - పది(రుచికి తగినన్ని)
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- పెరుగు - అరకప్పు
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని, అరకప్పు వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పచ్చిమిర్చిని టమాటాల పులుపుని బట్టి మీరు తినే కారానికి అనుగుణంగా తీసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. టమాటాలు స్టాఫ్గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చల్లారిన టమాటా మిశ్రమం, చిక్కటి పెరుగు, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపుని రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకొని తాలింపుని చక్కగా వేయించాలి.
- పోపు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు అంటే మిశ్రమం నుంచి కొంచెం నూనె పైకి తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా కుక్ చేసుకున్నాక ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకొని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకొని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, నిమిషాల్లో నోరూరించే "టమాటా పెరుగు కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
