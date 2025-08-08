Essay Contest 2025

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయం "టమోటా కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎవరైనా ఇష్టంగా తింటారు! - TOMATO CURRY

కమ్మని టమోటా కర్రీ - ఇలా చేస్తే చపాతీ, పులావ్​లోకి సూపర్​ ఉంటుంది

tomato_curry_recipe_in_telugu
tomato_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 5:20 PM IST

Tomato Curry Recipe in Telugu : టమోటాలు పచ్చడి లేదంటే కర్రీల్లోకి కలపడానికి మాత్రమే వాడుతుంటారు. కానీ, అచ్చం టమోటా కర్రీ మసాలా పేస్ట్ వేసి ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది. గుత్తి వంకాయ కర్రీకి మించిన రుచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో ఓసారి టమోటా మసాలా కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి.

tomato_curry_recipe_in_telugu
tomato_curry_recipe_in_telugu (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చిన్న టమోటాలు - పావు కిలో
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 2
  • రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
  • పుట్నాలపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - పావు టీ స్పూన్
tomato_curry_recipe_in_telugu
tomato_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

కర్రీ లోకి :

  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • చింతపండు - చిటికెడు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
tomato_curry_recipe_in_telugu
tomato_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • పావు కిలో చిన్న టమోటాలకు రెండు గాట్లు(నాలుగు ముక్కలు) పెట్టుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఓ కడాయి పొయ్యిమీద పెట్టుకునని 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి సన్నటి మంటపై వేయించాలి. అందులో ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండు కొబ్బరి, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, రాతి పువ్వు వేసుకుని వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకున్న తర్వాత పుట్నాలపప్పు, జీడిపప్పు వేసుకుని వేయించి పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ మిరియాలు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
tomato_curry_recipe_in_telugu
tomato_curry_recipe_in_telugu (getty images)
  • ఇపుడొక కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, జీలకర్ర, 1 ఎండు మిర్చి, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, 1 రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని 3 నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించి ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి.
tomato_curry_recipe_in_telugu
tomato_curry_recipe_in_telugu (getty images)
  • మరో 3 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఫ్రై చేసుకుని ఆ తర్వాత టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకుని బాగా కలపాలి. నూనె పైకి తేలే వరకు వేయించి ముందుగా చీల్చి పెట్టుకున్న టమోటాలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మసాలాలు గ్రైండ్ చేసుకున్న మిక్సీ జార్​లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలిపి కడాయిలో పోసుకోవాలి. ఇపుడు మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
  • 2 రెబ్బల చింతపండు రసం, ముప్పావు గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. మరో సారి మూతపెట్టుకుని 15 నిమిషాల పాటు మీడియం ప్లేమ్​లో ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి పొడవుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి. ఈ కర్రీ రైస్, చపాతీ, పులావ్​లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

