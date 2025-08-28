ETV Bharat / offbeat

చుక్క నూనె లేకుండానే "టమోటా పచ్చడి" - కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే రెడీ! - TOMATO CHUTNEY MAKING

రుచికరమైన టమోటా పచ్చడి -ఈ స్టైల్లో ఒక్కసారి చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Tomato Pachadi Making
Tomato Pachadi Making (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 12:12 PM IST

Tomato Pachadi Making in Telugu : టమోటాలను వివిధ రకాల వంటల్లో విరివిగా వినియోగిస్తాం. లేదంటే వాటితో పచ్చడి, రసం చేస్తాం. టిఫిన్స్​లోకి టమోటా చట్నీ, వేడివేడి అన్నంలోకి రసం సూపర్ కాంబినేషన్. అంతేకాక వీటికి కొన్ని మసాలా దినుసులు అవసరం. అవి సమపాళ్లలో లేకుంటే కొన్నిసార్లు రుచి మారిపోతోంది. కానీ వీటికి చాలా సమయం పడుతోంది. ఉరుకుల, పరుగుల జీవితంలో చాలా మందికి అంతా టైమ్ ఉండటం లేదు. దీంతో కొన్నిసార్లు వీటిని చేయాలనే ఆలోచన కూడా మానుకుంటున్నారు.

అలా కాకుండా ఇప్పుడు చేప్పే సింపుల్ పద్ధతిలో టమోటా పచ్చడి చేయండి. దీనికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అది కూడా కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనికి చుక్క నూనె వినియోగించాల్సిన పనిలేదు. ఏంటీ! ఆయిల్ లేకుండా టమోటా చట్నీ చేయోచ్చా? అని మీరు ఆశ్చర్యపోకండి. నిజమేనండి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ పచ్చడి చేశారంటే పుల్లగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనిని వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. గతానికి భిన్నంగా, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మరీ ఇది ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

Tomato Pachadi Making
టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాగా పండిన టమోటాలు -5
  • పచ్చిమిరపకాయలు -15
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు -2
Tomato Pachadi Making
పచ్చిమిరపకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బాగా పండిన ఐదు టమోటాలు, 15 పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకోవాలి. వాటిని బాగా కడిగి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. టమోటాలను కట్​ చేయాల్సిన పనిలేదు. అలాగే వేయాలి. కాస్తా కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి.
  • స్టవ్ ఆన్ చేసి తయారు చేసుకున్న పదార్థాలను రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం వాటిని కాస్తా చల్లారేదాకా పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Tomato Pachadi Making
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • టమోటాలు చల్లారిన తర్వాత వాటిపైన ఉన్న తొక్కలను తీసివేయాలి. లేదంటే అలాగే ఉంచుకోవచ్చు. కానీ తొక్కలు తీసివేస్తేనే టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది.
  • తొక్కలను తీసివేసిన తర్వాత స్మాషర్ లేదా పప్పు గుత్తి తీసుకొని టమోటాలను మెత్తగా చేయాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న చిన్న రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేసుకోని మరోసారి స్మాష్ చేసుకోవాలి.
Tomato Pachadi Making
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇక టమోటా పచ్చడి రెడీ అయినట్లే. దీనిని వేడివేడి అన్నంలో కానీ టిఫిన్స్​లోకి తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే టమోటా పచ్చడిని మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి. అందులోని రుచిని ఆస్వాదించండి.

