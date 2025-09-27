ETV Bharat / offbeat

దాబా​ స్టైల్​ "కాజు టమోటా కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు​!

కాజు, టమోటా కర్రీ ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Tomato Cashew Curry
Tomato Cashew Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomato Cashew Curry Making : కాజు టమోటా కర్రీని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దాబాలు, రెస్టారెంట్లు, హోటల్స్​కి వెళ్లినప్పుడు దీనినే ఎక్కుపగా ఆర్డర్ చేస్తారు! ఇంట్లో ఈ రెసిపీని ట్రై చేసినా బయట తిన్నా స్టైల్ రావడం లేదని చెబుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో కాజు టమోటా కర్రీ చేశారంటే సేమ్ బయట తినంటే ఉంటుంది. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

టెంపుల్ స్టైల్ "గూడాన్న పాయసం" - సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

Kaju Tomato Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - 6
  • టమోటాలు - 6
  • జీడిపప్పు - 50 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి - 20
  • అల్లంముక్క - కొద్దిగా
  • నూనె - 4 స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు -2
  • కారం - 4 స్పూన్లు
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Kaju Tomato Curry
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం జీడిపప్పు, అల్లంముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి పేస్ట్ చేయాలి.
Kaju Tomato Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు స్పూన్ల నెయ్యి, రెండు స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం జీడిపప్పు పలుకులను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే రెండు బిర్యానీ ఆకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్టును వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే రెండు స్పూన్ల కారం, అర స్పూన్ పసుపు, ఒక స్పూన్ ఉప్పు, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Kaju Tomato Curry
కారం, పసుపు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి వేయించిన జీడిపప్పు యాడ్ చేయాలి. అనంతరం దీనిని బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత రెండు స్పూన్ల కారం వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి ఉడికించాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకున్నారంటే దాబా స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ రెడీ ఆయినట్లే.
Kaju Tomato Curry
నూనె (Getty Images)
  • ఈ కర్రీని అన్నం, రోటి, చపాతీ, పుల్కాలో వేసుకొని తిన్నారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

క్రిస్పీ, టేస్టీ "గోధుమ దోసెలు" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా, ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "పనీర్ బటర్ మసాలా" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా 'వావ్' అనాల్సిందే!

For All Latest Updates

TAGGED:

CASHEW TOMATO CURRY RECIPEకాజు టమోటా కర్రీ తయారీ విధానంDHABA STYLE KAJU TOMATO CURRYTOMATO CASHEW CURRY MAKINGKAJU TOMATO CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.