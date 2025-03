ETV Bharat / offbeat

సూరత్ స్పెషల్ "టమాటా బజ్జీలు" - మిర్చి బజ్జీలను మించిన టేస్ట్​!! - TOMATO BAJJI RECIPE

Tomato Bajji at Home ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Tomato Bajji at Home : ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్​లో ముందు ప్లేస్​లో ఉంటుంది బజ్జీ. మనందరికీ బజ్జీ అనగానే మిర్చి బజ్జీనే గుర్తుకొస్తుంది. కానీ మీకు "మసాలా టమాటా స్లైస్ బజ్జీ" తెలుసా? ఇది సూరత్ స్పెషల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్. బయట కరకరలాడుతూ, లోపల ఘుమాయించే కొత్తిమీర ఫ్లేవర్​తో భలే రుచికరంగా ఉంటాయి ఈ బజ్జీలు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ! మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :