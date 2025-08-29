Tirumala Temple: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు వేల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమల వెళ్తుంటారు. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశ విదేశాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమల చేరుకుని స్వామి వారిని కనులారా దర్శించుకుంటారు. అయితే స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు కొద్దిమంది మూడు నెలల ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే, మరికొందరు సర్వదర్శనం, స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం ద్వారా ఏడుకొండలవాడిని దర్శించుకుంటారు. మరి మీరు కూడా తిరుమల వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్లో ఆరోజున శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎందుకు మూసివేత: చంద్రగ్రహణం కారణంగా సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ఏడుకొండలవాడి ఆలయాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది. భారత కాలమాన ప్రకారం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన రాత్రి 9.50 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమయ్యి, మరుసటిరోజు అంటే సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన తెల్లవారుజామున 1.31 గంటలకు పూర్తవుతుందని వెల్లడించింది. సాధారణంగా గ్రహణానికి 6 గంటల ముందు నుంచే శ్రీవారి ఆలయ తలుపులు మూసివేయడం ఆనవాయితీ. ఈ లెక్కన సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల నుంచి సెప్టెంబరు 8వ తేదీ రోజున తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు అంటే సుమారుగా 12 గంటల పాటు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు సుప్రభాత సేవతో శ్రీవారి ఆలయ తలుపులను తెరిచి శుద్ధి చేసి, పుణ్యహవచనం నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత తోమాలసేవ, కొలువు, పంచాంగ శ్రవణం, అర్చన సేవలను ఏకాంతంగా నిర్వహించి, ఉదయం 6 గంటల నుంచి శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు ఆ ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు.
ఈ సేవలు రద్దు: చంద్రగ్రహణం కారణంగా సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం రోజు ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలను రద్దు చేసినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
అన్నప్రసాద వితరణ కేంద్రాలు మూత: చంద్ర గ్రహణం కారణంగా తిరుమలలో అన్న ప్రసాదాలను నిలిపివేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద భవనం, శ్రీ పద్మావతి విశ్రాంతి భవనం, SV ఉద్యోగుల క్యాంటీన్, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2, PAC-2లలో అన్నప్రసాదాల వితరణ ఉండదని, సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి అన్నప్రసాదాల పంపిణీని పునః ప్రారంభించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
అన్నప్రసాదం రద్దు కారణంగా ఆ రోజున తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల కోసం ముందస్తుగా 30 వేల పులిహోర ప్యాకెట్లను సిద్ధం చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. వీటిని సెప్టెంబరు 7వ తేదీన సాయంత్రం నుంచి శ్రీవారి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న వైభోత్సవ మండపంతోపాటు, రామ్ భగీచా, పీఏసీ-1, సీఆర్వో ఆఫీస్, ఏఎన్సీ ప్రాంతాల్లోని ఫుడ్ కౌంటర్లు, శ్రీవారి సేవా సదన్ వద్ద ఈ పులిహోర ప్యాకెట్లను భక్తులకు అందించనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు ప్రకటనలో వెల్లడించారు. కాబట్టి సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన తిరుమలకు వచ్చే శ్రీవారి భక్తులు చంద్ర గ్రహణం ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించి అందుకు తగినట్లుగా తమ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని టీటీడీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
