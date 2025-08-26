Easy Chutney Recipe in Telugu : టిఫిన్ ఏదైనా సరే! చట్నీ లోకి ఏం చేయాలా అని ఆలోచించాల్సిన పన్లేదు. ఎప్పుడూ పల్లీలు, పుట్నాలే గాకుండా అప్పుడప్పుడూ ఇలా కొత్తగా ట్రై చేస్తే పోయేదేమీ లేదు బోరింగ్ చట్నీలు తప్ప. చాలా మందికి బొంబాయి చట్నీ బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే బెంగళూరు చట్నీ కూడా ఎంతో బాగుంటుంది. ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి! ఆహా! అనాల్సిందే. ఎక్కువ టైం పట్టకుండా, తక్కువ పదార్థాలతో ఇడ్లీ, వడ, దోసె లాంటి ఏ టిఫిన్లోకైనా సరే మీకు కచ్చితంగా నచ్చుతుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 100గ్రాములు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 8
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఉల్లిపాయలు - 1
- టమోటాలు - పావు కిలో
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పోపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- చట్నీ కోసం స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 100 గ్రాముల పల్లీలు వేసుకుని సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. పొట్టు ఊడిపోయి రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకుని అదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని జీలకర్ర, కారానికి తగ్గట్టుగా ఎండు మిర్చి, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా చేసి వేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత పండు టమోటా ముక్కలు వేసుకుని, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మూతపెట్టుకోవాలి. 2 నిమిషాల పాటు వేయించిన తర్వాత ప్యాన్ పక్కన పెట్టుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇపుడు పోపు తయారీ కోసం చిన్న కడాయిలో నూనె వేసుకుని ఆవాలు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, పోపు గింజలు వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పల్లీలు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి. ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టిన టమోటా, ఉల్లిపాయలను కూడా మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరీ ఎక్కువ కాకుండా టేస్ట్ కూడా చూసుకుని ఉప్పు, కారానికి తగ్గట్టుగా పోసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని రెడీ చేసుకున్న పోపు వేసుకుని కలపాలి అంతే! ఎంతో రుచికరమైన చట్నీ రెడీ!
