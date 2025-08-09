Essay Contest 2025

ETV Bharat / offbeat

టిఫిన్స్​లోకి పల్చటి "టమోటా చట్నీ" - వేడివేడిగా ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది! - TOMATO CHUTNEY MAKING

పుల్లగా, కారంగా ఉండే టమోటా చట్నీ -ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే టిఫిన్స్​, స్నాక్స్​ రెండింటిలోకి బాగుంటుంది!

Tomato Chutney Recipe in Telugu
Tomato Chutney Recipe in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read

Tomato Chutney Recipe in Telugu : హోటల్స్, టిఫిన్​ సెంటర్స్​లో ఇడ్లీ, వడ, దోసెల్లోకి పల్లీ చట్నీ సర్వ్​ చేస్తుంటారు. కొన్నిచోట్ల పల్చటి టమోటా చట్నీ వేయడం మనం చూస్తుంటాం. ఈ టేస్టీ టమోటా చట్నీ పుల్లగా, కారంగా ఎంతో బాగుంటుంది. మనం ఇంట్లో టిఫిన్స్​ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకేలా పల్లీ చట్నీ చేస్తే అంత రుచిగా అనిపించదు. ఓసారి ఇలా టమోటా జారు చట్నీ ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ టమోటా చట్నీ క్రిస్పీగా ఉండే పునుగుల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ టమోటా చట్నీ ఉంటే చాలు స్నాక్స్​, టిఫిన్స్​ కడుపు నిండా తింటారు. మరి సింపుల్​గా ఈ టమోటా చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

అసలైన "వెల్లులి చారు" - నాన్​వెజ్​ కర్రీలు, ఫ్రైతో అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

టమోటాలు
టమోటాలు (getty images)

టమోటా చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయ -1
  • ఎర్రని టమోటాలు - పావు కేజీ
  • పావు కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • వెల్లుల్లి - 6
  • టేబుల్​స్పూన్ - ఆయిల్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
  • కరివేపాకు - 2
కరివేపాకు
కరివేపాకు (getty images)

టమోటా చట్నీ తాలింపు కోసం

  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
  • కరివేపాకు -2
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
ఆనియన్స్​
ఆనియన్స్​ (getty images)

టమోటా చట్నీ తయారీ విధానం

  • ముందుగా చట్నీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమోటాలు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే వెల్లుల్లి పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేయండి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కరివేపాకు, అర కప్పు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • టమోటాలు దగ్గరగా అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి. అనంతరం ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి టమోటా మిశ్రమం తీసుకోండి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (getty images)
  • ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్ చేసిన ఈ చట్నీని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు టమోటా చట్నీ తాలింపు కోసం స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక పావు టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి.
  • పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపండి.
spices
spices (getty images)
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా ఇందులో టమోటా చట్నీ వేసి మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టమోటా జారు చట్నీ మీ ముందుంటుంది.

రాఖీలు సరే! స్వీట్ కూడా బయటే కొంటున్నారా? - 30 నిమిషాల్లో లడ్డూ, బర్ఫీ ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

"బీరకాయ కర్రీ" కొత్తగా ఇలా అలసందలతో ట్రై చేయండి - చపాతీ, అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

Tomato Chutney Recipe in Telugu : హోటల్స్, టిఫిన్​ సెంటర్స్​లో ఇడ్లీ, వడ, దోసెల్లోకి పల్లీ చట్నీ సర్వ్​ చేస్తుంటారు. కొన్నిచోట్ల పల్చటి టమోటా చట్నీ వేయడం మనం చూస్తుంటాం. ఈ టేస్టీ టమోటా చట్నీ పుల్లగా, కారంగా ఎంతో బాగుంటుంది. మనం ఇంట్లో టిఫిన్స్​ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకేలా పల్లీ చట్నీ చేస్తే అంత రుచిగా అనిపించదు. ఓసారి ఇలా టమోటా జారు చట్నీ ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ టమోటా చట్నీ క్రిస్పీగా ఉండే పునుగుల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ టమోటా చట్నీ ఉంటే చాలు స్నాక్స్​, టిఫిన్స్​ కడుపు నిండా తింటారు. మరి సింపుల్​గా ఈ టమోటా చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

అసలైన "వెల్లులి చారు" - నాన్​వెజ్​ కర్రీలు, ఫ్రైతో అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

టమోటాలు
టమోటాలు (getty images)

టమోటా చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయ -1
  • ఎర్రని టమోటాలు - పావు కేజీ
  • పావు కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • వెల్లుల్లి - 6
  • టేబుల్​స్పూన్ - ఆయిల్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
  • కరివేపాకు - 2
కరివేపాకు
కరివేపాకు (getty images)

టమోటా చట్నీ తాలింపు కోసం

  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
  • కరివేపాకు -2
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
ఆనియన్స్​
ఆనియన్స్​ (getty images)

టమోటా చట్నీ తయారీ విధానం

  • ముందుగా చట్నీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమోటాలు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే వెల్లుల్లి పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేయండి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కరివేపాకు, అర కప్పు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • టమోటాలు దగ్గరగా అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి. అనంతరం ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి టమోటా మిశ్రమం తీసుకోండి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (getty images)
  • ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్ చేసిన ఈ చట్నీని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు టమోటా చట్నీ తాలింపు కోసం స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక పావు టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి.
  • పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపండి.
spices
spices (getty images)
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా ఇందులో టమోటా చట్నీ వేసి మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టమోటా జారు చట్నీ మీ ముందుంటుంది.

రాఖీలు సరే! స్వీట్ కూడా బయటే కొంటున్నారా? - 30 నిమిషాల్లో లడ్డూ, బర్ఫీ ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

"బీరకాయ కర్రీ" కొత్తగా ఇలా అలసందలతో ట్రై చేయండి - చపాతీ, అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

SIMPLE TOMATO CHUTNEY RECIPEటమోటా చట్నీTOMATO CHUTNEY FOR IDLI DOSAROADSIDE TOMATO CHUTNEYTOMATO CHUTNEY MAKING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.