Tomato Chutney Recipe in Telugu : హోటల్స్, టిఫిన్ సెంటర్స్లో ఇడ్లీ, వడ, దోసెల్లోకి పల్లీ చట్నీ సర్వ్ చేస్తుంటారు. కొన్నిచోట్ల పల్చటి టమోటా చట్నీ వేయడం మనం చూస్తుంటాం. ఈ టేస్టీ టమోటా చట్నీ పుల్లగా, కారంగా ఎంతో బాగుంటుంది. మనం ఇంట్లో టిఫిన్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకేలా పల్లీ చట్నీ చేస్తే అంత రుచిగా అనిపించదు. ఓసారి ఇలా టమోటా జారు చట్నీ ప్రిపేర్ చేయండి. ఈ టమోటా చట్నీ క్రిస్పీగా ఉండే పునుగుల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ టమోటా చట్నీ ఉంటే చాలు స్నాక్స్, టిఫిన్స్ కడుపు నిండా తింటారు. మరి సింపుల్గా ఈ టమోటా చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
అసలైన "వెల్లులి చారు" - నాన్వెజ్ కర్రీలు, ఫ్రైతో అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
టమోటా చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయ -1
- ఎర్రని టమోటాలు - పావు కేజీ
- పావు కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- వెల్లుల్లి - 6
- టేబుల్స్పూన్ - ఆయిల్
- ఎండుమిర్చి - 8
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
- కరివేపాకు - 2
టమోటా చట్నీ తాలింపు కోసం
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
- అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
- కరివేపాకు -2
- ఎండుమిర్చి - 3
- పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
టమోటా చట్నీ తయారీ విధానం
- ముందుగా చట్నీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమోటాలు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే వెల్లుల్లి పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి టేబుల్స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించండి.
- ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేయండి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కరివేపాకు, అర కప్పు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- టమోటాలు దగ్గరగా అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి. అనంతరం ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి టమోటా మిశ్రమం తీసుకోండి.
- ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన ఈ చట్నీని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు టమోటా చట్నీ తాలింపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక పావు టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి.
- పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపండి.
- తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా ఇందులో టమోటా చట్నీ వేసి మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టమోటా జారు చట్నీ మీ ముందుంటుంది.
రాఖీలు సరే! స్వీట్ కూడా బయటే కొంటున్నారా? - 30 నిమిషాల్లో లడ్డూ, బర్ఫీ ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!
"బీరకాయ కర్రీ" కొత్తగా ఇలా అలసందలతో ట్రై చేయండి - చపాతీ, అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!